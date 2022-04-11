رواد السوشيال في ذكرى العاشر من رمضان: «زي النهاردة علمنا على اليهود»

شارك العديد من رواد السوشيال ميديا الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان، والذي يعد من أهم الذكريات التي يحرص المصريين على الاحتفال بها، فحرب 1973 من أهم الانتصارات التي حققتها مصر.

ونقدم لكم من خلال هذه السطور أبرز مشاركات المصريين للاحتفال بحفل أكتوبر عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":

نشرت صفاء كساب منشور عبر موقع التغريدات "تويتر" وقال: "زي النهاردة علمنا على اليهود"، حيث أن الشعب المصري يجد فخر في انتصار المصريين في ظل محاولات العدو.

وعلقت رحاب بديري بمنشور في ذكرى انتصار العاشر من رمضان: ""سيظل هذا اليوم مصدر فخر وعزة ومجد لكل المصريين، سلاما على الشهداء الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن من أجل أن نعيش ننعم بالعزة والكرامة".

وقال أحمد سعيد في تغريدة له: "حفظ الله مصر وحفظ جيشها وعاشت من نصر إلى نصر"، واستكمل: “حتى لا ننسى أبطالنا من الجيش المصري الذين استشهدوا في حرب التحرير واسترداد الكرامة كل التحية والاحترام لكل منهم على ما قدموه من تضحيات للوطن”.

وعلق أحمد سعيد في يوم العاشر من رمضان أنه يحتفل ليس فقط لأنه يوم العزة والكرامة بل لأنه جسد قدرة المصريين على قهر المستحيل بدقة التخطيط وبجسارة التنفيذ، وهنأ القوات المسلحة قائلا: "كل عام وقواتنا المسلحة بخير حفظكم الله ورعاكم ورحم الله شهدائنا الابرار وجعل مثواهم الفردوس الأعلى.. شهداء الضربة الجوية الأولى".

يذكر أن اليوم يحل ذكرى انتصار العاشر من رمضان، الموافق السادس من أكتوبر عام 1973، ويأتي ذلك الانتصار الأعظم فى تاريخ مصر، حيث أنه لم يكن مجرد حرب فى تاريخ العسكرية المصرية المليئة بالبطولات، لكنه حدث فريدا من نوعه أثار العالم أجمع، فيحتفل المصريين اليوم بعبور قناة السويس، وتخطي أكبر مانع مائى فى العالم، وتحطيم دفاعات خط بارليف الحصينة.