الحكومة البريطانية تتجاهل معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات

أكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن الملايين من الأسر وأصحاب المعاشات في المملكة المتحدة سيحصلون على زيادة في الأجور اعتبارًا من يوم غد مع ارتفاع معدلات الاستحقاقات.

وتابعت أنه من بين المدفوعات التي ستزداد، الائتمان الشامل وإعانة الطفل ومعاش الدولة ، وتأتي في الوقت الذي تضغط فيه أزمة تكلفة المعيشة على الموارد المالية.

واضافت ان هذه الخطوة لن تحل أزمة الأسر البريطانية، لأن هذا الإجراء سيتبعه زيادة جديدة في أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية.

وأشارت إلى أن أزمة تكلفة المعيشة تعني أن الأسعار سترتفع بشكل أسرع، وقد يصل التضخم إلى 8٪ مما يترك الكثيرين يشعرون بالضيق.

وأكدت الصحيفة أن الأسر واجهت موجة من ارتفاع التكاليف، من فواتير الطاقة وضريبة الحكومة الى ارتفاع أسعار السلع الغذائية.

وتابعت أن العائلات التي لديها طفلان ستكون في وضع أفضل لأن الزيادة ستصل إلى 60 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا حيث سترتفع مبالغ استحقاقات الطفل، اما المتقاعدون سيشهدون زيادة المعاش التقاعدي الحكومي الجديد بما يصل إلى 5.55 جنيه إسترليني في الأسبوع - مما يمنحهم 288 جنيهًا إسترلينيًا إضافيًا في جيبهم على مدار عام، ويمكن أن تكون الأسرة المكونة من أربعة أفراد أفضل حالًا بزيادة قدرها 370 جنيهًا إسترلينيًا في السنة حيث يرتفع السعر الأساسي للائتمان الشامل ، جنبًا إلى جنب مع الأموال الإضافية للأطفال ومقدمي الرعاية.

وأكدت الصحيفة ان كافة هذه الجهود ستفشل بالتأكيد في حل الأزمة، طالما ان الحكومة تتجاهل معدلات التضخم المتسارعة والارتفاع الكبير في أسعار كل شيء.

وتواجه بريطانيا منذ العام الماضي ازمة كبرى في تكلفة المعيشة، والتي تفاقمت بعد الحرب الأوكرانية، والتي تسببت في قطع إمدادات الغاز الروسية وسلاسل توريد القمح والحبوب من أوكرانيا فضلا عن موجة التضخم العالمي.