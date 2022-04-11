ضبط 5 لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار في الوادي الجديد

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الخارجة بمديرية أمن الوادي الجديد، قيام أحد الأشخاص «له معلومات جنائية» مقيم بدائرة القسم، بالتنقيب عن الآثار بمنزله الكائن بدائرة القسم بالاشتراك مع آخرين.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المنزل المشار إليه وأمكن ضبطه وبصحبته 4 أشخاص "لإثنين منهما معلومات جنائية، مقيمين بنطاق محافظتي الوادي الجديد المنيا، كما تم العثور على حفرة كبيرة داخل المنزل المشار إليه، 300 قطعة ذهبية اللون معدنية دائرية الشكل عليها رسومات فرعونية، 52 قطعة معدنية مستطيلة الشكل عليها رسومات فرعونية – كمية من البخور والأعشاب وقطع من الرصاص، الأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب ، مبلغ مالي، 3 هاتف محمول، وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بالحفر والتنقيب بحثاً عن قطع أثرية لبيعها لتحقيق أرباح مادية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم التنقيب عن الآثار.