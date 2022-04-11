بعد جدل مسلسل «يوتيرن»: لماذا يضرب الرجل زوجته التي يحبها؟

أثار مسلسل يوتيرن ضجة كبيرة بعد ضرب يوسف لزوجته التي تجسدها شخصية ريهام حجاج رغم أنه يحبها كثيرًا، مما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتساءلون عن السبب الذي يجعل الرجل يضرب امرأة رغم أنه يحبها بشدة.

الرجال الذين يسيئون للمرأة نادراً ما يفعلون ذلك مرة واحدة، حتى لو كانوا أثرياء ومشاهير.

إذا كنت على علاقة بشخص دفعك أو ضربك أو صفعك مرة واحدة، فاعتبر ذلك علامة تحذير، يمكنك أن تتوقع منه أن يفعل ذلك مرارًا وتكرارًا.



لماذا يضرب الرجال النساء الذين يفترض أنهم يحبونهم؟



الحاجة إلى السيطرة

وفقًا لموقع “يورتانجو” لديهم حاجة ماسة للسيطرة على أحبائهم، كيف ترتدي ملابسها، وأين تذهب، ومع من تتحدث.

لهذا السبب، قبل أن يبدأوا فعليًا في استخدام العنف الجسدي للبقاء تحت السيطرة، غالبًا ما يتصلون هاتفياً ويرسلون رسائل نصية حتى يعرفوا بالضبط ما تفعله شريكتهم في جميع الأوقات.

هوس الحب

في الواقع، غالبًا ما يكونون في حالة حب هوس مع صديقاتهم أو زوجاتهم، مما يجعلهم أكثر غيرة وتحكمًا، فهم لا يعرفون الطريقة الصحيحة للتعبير عن ذلك، على الأرجح نشأوا في منزل كان فيه العنف.

اللوم

سيخبر المعتدي نفسه وشريكته أنها أثارت العنف من خلال النظر إلى رجل آخر مرتديًا تنورة قصيرة جدًا، أو عدم تنظيف المطبخ بسرعة كافية.

عادة ما تلوم النساء أنفسهن لاستفزاز شركائهن يتعرضون لغسيل دماغ للاعتقاد بأنهم ارتكبوا خطأ: لقد كان خطأي لأنني جعلته يعتقد أنني كنت أخشاه".

يمكن أن يشعر الرجال الذين يسيئون إلى النساء بالندم الشديد، البكاء والتوسل من أجل المغفرة، والوعد بألا يصبحوا عنيفين مرة أخرى، الزهور والهدايا يمكن أن تكون نموذجية.

يمكن أن تبدو الاعتذارات حقيقية جدًا لدرجة أن الزوجة التي تعرضت للإساءة يتم إغواءها تمامًا مرة أخرى لمواصلة العلاقة.