الإثنين 11 أبريل 2022
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سياسي

وكيل النقابة العامة للمحامين يلتقي رئيس محكمة النقض لبحث سبل التعاون المشترك

مجدي سخي
مجدي سخي

أجرى مجدي سخى، وكيل النقابة العامة للمحامين، والقائم بأعمال النقيب، زيارة إلى محكمة النقض؛ للقاء القاضي المستشار عبد الله عمر شوضة رئيس محكمة النقض – رئيس مجلس القضاء الأعلى، وذلك تلبية لدعوة سيادته.

وبحث اللقاء سبل التعاون المشترك خلال الفترة القادمة بين النقابة العامة للمحامين ومحكمة النقض.

كما التقى وكيل النقابة العامة والقائم بأعمال النقيب، المستشار حسني عبد اللطيف، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس المكتب الفني، حيث تدارس الطرفان إمكانية التعاون بين المكتب الفني والنقابة العامة للمحامين.

وقرر رئيس المكتب الفني مد مكتبة النقابة العامة للمحامين بعدد من إصدارات المكتب الفني بشكل دوري، بالإضافة إلى مد النقابة بكافة الأحكام التي تنشر على الموقع الإلكتروني لمحكمة النقض .

حضر اللقاء الأستاذة فاطمة الزهراء غنيم، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، ومقرر لجنة المرأة.

وصرحت عضو المجلس، بأن هناك استمرار في التواصل مع الهيئات القضائية دعمًا للعمل المشترك بين المحامين والهيئات القضائية؛ تحقيقًا لمقاصد وغايات جناحي العدالة.

وتواجه نقابة المحامين أزمة بعد وفاة نقيب المحامين رجائي عطية، خاصة في ظل الحكم ببطلان تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة، حيث أن القانون ينص على تولي أكبر الوكيلين سنّا مهمة تسيير الأمور في مجلس النقابة ودعوة المجلس للانعقاد للدعوة إلى انتخابات على منصب النقيب خلال فترة الـ60 يوما من شغر موقعه، ولكن هناك حكم ببطلان تشكيل هيئة المكتب الحالية.

وتنص المادة «142» من القانون، على أنه إذا شغر مركز النقيب لأي سبب، وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة، يقوم أقدم الوكيلين مقامه بشرط أن يكون ممن يزاول المهنة مستقلًا، فإذا زادت المدة الباقية على سنة يتعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلي، وذلك خلال ستين يومًا من شغور مركز النقيب.

رئيس محكمة محكمة النقض التعاون المشترك فاطمة الزهراء مجدي سخي النقابة العامة للمحامين رئيس محكمة النقض عبد الله عمر شوضة

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