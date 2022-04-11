حبس عاطل بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بالجيزة

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس عاطل ضبط بحوزته كمية من مخدر الهيروين، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ بعدما وجهت له تهمة الاتجار فى المواد المخدرة.

وتم ضبط المتهم بعد ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد تورط عاطل سابق اتهامه في عدة قضايا، بالإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بعدة مناطق بالجيزة.

رصد رجال المباحث تحركات المتهم، والأماكن التي يتردد عليها، وبإعداد كمين له، تم القبض عليه، وبحوزته عددًا من تذاكر الهيروين المخدر، ومبلغ مالي من حصيلة الاتجار، وهاتف محمول.

اعترف المتهم أمام رجال المباحث عقب القبض عليه، بترويجه المضبوطات بين عملائه، وكشف عن هوية عاطل مقيم بالجيزة، يتحصل منه على المواد المخدرة، ليتولى ترويجها، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.