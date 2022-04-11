الإثنين 11 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيطاليا: الاتفاقيات الموقعة مع مصر أمّنت ثلثي الغاز المستورد من روسيا

غاز
غاز

أكد وكيل وزارة الخارجية الإيطالية «مانليو دي ستيفانو» أن الاتفاقيات الموقعة مع مصر والكونغو وأذربيجان وموزمبيق، ساعدت بلاده على تأمين ثلثي الغاز التي كانت تستورده من روسيا بحلول الشتاء المقبل.

وقال «دي ستيفانو»: «أنا واثق من أنه مع الاتفاقيات المبرمة سنكون قادرين على فصل أنفسنا عن الغاز الروسي بمقدار الثلثين بالفعل بحلول الشتاء المقبل».

ومن المتوقع أن يجري رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي زيارة للجزائر، للتباحث مع نظرائه حول ملف أساسي لكل من روما ومدريد، وهو الغاز.

وزارة الخارجية الإيطالية مانليو دي ستيفانو مصر الكونغو أذربيجان الغاز الغاز الروسي

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