إيطاليا: الاتفاقيات الموقعة مع مصر أمّنت ثلثي الغاز المستورد من روسيا

أكد وكيل وزارة الخارجية الإيطالية «مانليو دي ستيفانو» أن الاتفاقيات الموقعة مع مصر والكونغو وأذربيجان وموزمبيق، ساعدت بلاده على تأمين ثلثي الغاز التي كانت تستورده من روسيا بحلول الشتاء المقبل.

وقال «دي ستيفانو»: «أنا واثق من أنه مع الاتفاقيات المبرمة سنكون قادرين على فصل أنفسنا عن الغاز الروسي بمقدار الثلثين بالفعل بحلول الشتاء المقبل».

ومن المتوقع أن يجري رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي زيارة للجزائر، للتباحث مع نظرائه حول ملف أساسي لكل من روما ومدريد، وهو الغاز.