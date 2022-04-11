الإثنين 11 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس «العامة للاستثمار»: التعاون مع الأردن لجذب المزيد من الاستثمارات

المستشار محمد عبد
المستشار محمد عبد الوهاب

استقبل المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المهندس خيري عمرو، وزير الاستثمار الأردني؛ لبحث فرص التعاون الاستثماري، وتبادل الرؤى حول تطورات مناخ الاستثمار في البلدين.
وناقش الجانبان الخطط التنفيذية لتحقيق التعاون الاستثماري وفقًا لما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات الدورة الـ 30 للجنة العليا المصرية- الأردنية المشتركة، والتي شاركت في فعالياتها الهيئة العامة للاستثمار خلال شهر فبراير الماضي.

كما ناقش الجانبان أهم فرص الشراكة الاستثمارية بين المستثمرين في مصر والأردن، للاستفادة من التقارب الجغرافي والاتفاقيات التجارية والاستثمارية التي تستفيد منها الدولتين.

واستعرض "عبد الوهاب" محاور عمل الهيئة العامة للاستثمار والأنظمة الاستثمارية المختلفة، وأهم آليات جذب الاستثمارات الأجنبية، موضحًا أنه تم التباحث مع وزير الاستثمار الأردني حول التعاون التدريبي والإداري لنقل الخبرات العملية والإدارية في مجال خدمات المستثمرين إلى الجانب الأردني.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة، إن قصص نجاح الشركات الأردنية العاملة في مصر هي المحفز الأهم لعقد شراكات استثمارية جديدة، حيث ساهمت رؤوس الأموال الأردنية في تأسيس حوالي 2400 شركة داخل مصر، كان لها دور إيجابي في زيادة معدلات النمو والتنمية في البلدين الشقيقين.

وأشار "عبد الوهاب" إلى حرص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على مواصلة التعاون مع وزارة الاستثمار الأردنية؛ بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتوثيق العلاقات بين رجال الأعمال من الجانبين.

وزار وزير الاستثمار الأردني، مركز خدمات المستثمرين، وتعرف على الخدمات المقدمة من المركز ودوره في تيسير الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات، وخدمات ما بعد التأسيس، فضلاً عن الاطلاع على أهم الملامح الخاصة بالنسخة الجديدة من الخريطة الاستثمارية، والتي تتضمن حاليًا أكثر من 2600 فرصة استثمارية في قطاعات مختلفة.

وأشاد الوزير الأردني بالتطور الاقتصادي الذي تشهده مصر، لافتًا إلى أن البلدين لديهما فرص كبيرة للنمو الاقتصادي من خلال تعزيز أواصر التعاون وتبادل الخبرات الناجحة، بما ينعكس بشكل إيجابي على حركة الاستثمارات بين الدولتين.
 

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