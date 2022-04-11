«هندسة المنصورة» تشارك بفريق بحثي في مسابقتي «صناع التغيير وحافز الابتكار»

أعلن الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة تصعيد فريق بحثي من طلاب كلية الهندسة في مسابقتي صناع التغيير (Change maker) ومسابقة حافز الابتكار (Innovation catalyst) التي تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ويتم إطلاق المسابقة من خلال صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لمساعدة الطلاب المتميزين لتحقيق وتنفيذ الأفكار أو المشروعات، وتهدف إلى دعم المشروعات والأفكار الابتكارية الطلابية ومساعدتهم في تنفيذها للوصول بها للسوق المحلي والدولي.

وتم تصعيد فريق بحثي في كل مسابقة من كلية الهندسة بجامعة المنصورة الجديدة للمرحلة النهائية في المسابقتين مع تقديم دعم مالي بقيمة ٤٠ ألف جنيه مصري لتنفيذ المشروع على أرض الواقع والمشاركة في المرحلة النهائية للفوز بجائزة مالية قدرها ٢٠٠ ألف جنيه مصري مساهمة في تطوير المشروع البحثي المقدم.

الفريق بحثي

الفريق بحثي