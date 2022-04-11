الإثنين 11 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

محافظة القاهرة تقرر توفيق أوضاع جمعية المجمع العلمي

اللواء خالد عبد العال
اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة

وافق محافظة القاهرة على قرار إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعى بتوفيق أوضاع جمعية المجمع العلمي المصري، المقيدة برقم (556) بتاريخ 26/1/1967 ونشرته الجريدة الرسمية اليوم. 

ونص قرار مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة، بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وعلى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ 28/6/2021 لجمعية المجمع العلمى المصرى بشأن الموافقة على توفيق الأوضاع طبقًا لأحكام القانون رقم 149 ولائحته التنفيذية.

وعلى الطلب المقدم من السيد سعد زكى محمد نصار المفوض عن جمعية المجمع العلمى المصري لتوفيق الأوضاع ورقيًا وإلكترونيًا بمديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة، وعلى المذكرة المعروضة من إدارة الشئون القانونية بتاريخ 7/3/2022 ؛وبناء على موافقة السيد مدير المديرية بتاريخ 7/3/2022 بشأن الموضوع الموضح فيما بعد، قرر. 

(المادة الأولى)

توفيق أوضاع جمعية المجمع العلمى المصرى طبقًا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية على النحو التالى :رقم القيد : (556) .والتابعة لإدارة : عابدين الاجتماعية .وتاريخ وسنة القيد : 26/1/1967  والرقم المميز الخاص بالمنظومة الإلكترونية : (22011000200187) .

ومجالات عمل الجمعية، خدمات ثقافية وعلمية ودينية "مجال العمل الرئيسي، ونطاق عمل الجمعية على مستوى الجمهورية، وتدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من 9،  أعضاء وفقًا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسي وحل الجمعية وأيلولة أموالها، طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى للجمعية للجمعية الجغرافية المصرية المقيدة برقم 504 محافظة القاهرة.

(المادة الثانية)

تلتزم الجمعية بما ورد بلائحة نظامها، وبما لا يخالف أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية .

يذكر أنه مر 223، على على إنشاء المجمع العلمى المصرى بالقاهرة، بقرار من نابليون بونابرت، قائد الحملة الفرنسية، إذ تم تأسيسه فى 22 أغسطس 1798م، وكان الهدف من إنشائه تحقيق التقدم العلمى ونشر المعرفة.

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