الإثنين 11 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وفاة شاب عقب خروجه من الملعب أثناء مشاركته فى الدورة الرمضانية بالمنوفية

جثة
جثة

حالة من الحزن خيمت على أهالى قرية شبرا باص التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وذلك عقب وفاة شاب أثناء مشاركته في دورة رمضانية لكرة القدم بالمنوفية، قبل موعد الإفطار بملعب مركز شباب القرية، وحاول المتواجدون نقله للمستشفى ولكنه توفي إثر إصابته بأزمة قلبية.

وأكد أحد أهالى القرية أن الشاب المتوفى أمس توفى أثناء مشاركته في دورة رمضانية لكرة القدم بالمنوفية، عبد الله قوطة حيث شعر بتعب شديد أثناء اللعب وغادر الملعب وعقب خروج حدث له حالة إغماء على الفور قام المواطنون بمحاولة إسعافه إلا أنه فارق الحياة .

وأضاف أهالى القرية أن الشاب المتوفى كان يحظى بحب كبير لدى أهالى القرية بأكملها نظرا لحسن خلقه وسمعته الطيبة ، مؤكدا أنه متزوج ولديه 4 أطفال ويرعى والدته وشقيقه الذي يعاني من إعاقة بسبب حادث، وتم تشيع جثمانه أمس بحضور المئات من أهالى القرية وسط حزن كبير من الأهالى .

قرية شبر وفاة شاب كرة القدم دورة رمضانية توفى أزمة قلبية

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