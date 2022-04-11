محافظ الدقهلية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسى الثاني للمراحل المختلفة

اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الإثنين، جداول الامتحانات لكافة المراحل التعليمية للفصل الدراسى الثاني على مستوى المحافظة.

وأوضح على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية أن الامتحانات تبدأ (للمرحلة الابتدائية في 7 مايو وكما تبدأ للمرحلة الإعدادية في 7 من مايو أيضا أما عن الصف الشهادة الاعدادية فسوف تبدأ في 14 من مايو وأما عن امتحانات مدارس التعليم الفني فهي تبدأ بالتوازي مع بقية المراحل من يوم 7 مايو.

ووجه محافظ الدقهلية وكيل وزارة التربية والتعليم ضرورة الالتزام بالجدول الذى تم اعتماده، كما وجه الدكتور مختار لوكيل وزارة التربية والتعليم بأهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلبة والتلاميذ لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر وتحقيق الهدف المطلوب لنجاح عملية الامتحانات بكافة المراحل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص مشيرا إلى أهمية تنفيذ الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة الجميع.