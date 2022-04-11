الإثنين 11 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس وزراء فلسطين يطالب بتدخل دولى لوقف التصعيد مع إسرائيل

محمد اشتية
محمد اشتية

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، اليوم، بتدخل دولي عاجل لوقف التصعيد مع إسرائيل المستمر
منذ نحو أسبوعين.

وصرح «أشتية»، في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة رام الله، بأن عدوان إسرائيل على شعبنا من جنين إلى الخليل، وفي القدس خاصة، واقتحامات الأقصى المتكررة، واعتداءات المستوطنين ودعوات المسئولين
الإسرائيليين جمهورهم للتسلح، تأجيج للتصعيد ودعوة للقتل.

واتهم إسرائيل بأنها تمارس سياسة أطلق النار لتقتل، وهذه السياسة وما يرافقها من تكثيف للاستيطان واستكمال بناء الجدار، تستخدمها الأحزاب الإسرائيلية للحفاظ على ذاتها، وأساسًا لحملاتها الانتخابية من جهة والحفاظ على ائتلافاتها من جهة أخرى.

وأضاف: «هذا الأمر وما يرافقه من انسداد في الأفق السياسي وغضب الفلسطينيين من ازدواجية المعايير الدولية إنما نذير جدي بأن الأمور إلى تصعيد، وعليه مطلوب من المجتمع الدولي لجم العدوان الإسرائيلي ووقف سياسة القتل».

وحث المجتمع الدولي على إيجاد أفق سياسي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف العدوان وتوفير الحماية ووقف الكيل بمكيالين.

وشدد على أن الحل "يكمن في إنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من السيادة على أرضه وإقامة دولته على حدوده المعترف بها دوليا وعاصمتها القدس".

حلقة رئيس الوزراء الفلسطيني بيت المل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني إسرائيل

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