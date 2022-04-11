«الكرملين»: عضوية فنلندا والسويد في حلف الأطلسي لن تجلب الاستقرار لأوروبا

قل «الكرملين» اليوم، إن انضمام فنلندا والسويد المحتمل إلى حلف شمال الأطلسي لن يجلب الاستقرار إلى أوروبا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف ردا على سؤال عن الأمر: «قلنا مرارا وتكرارا أن الحلف لا يزال أداة معدة للمواجهة وأن توسعه لن يجلب الاستقرار إلى القارة الأوروبية».

يأتي هذا فيما أعلن الجيش الأوكراني اليوم، أنه يستعد لـ«معركة أخيرة» في مدينة ماريوبول المدمرة في جنوب شرق البلاد التي تحاصرها القوات الروسية منذ أكثر من أربعين يوما.

وكتب الفوج السادس والثلاثون في البحرية الوطنية على «فيسبوك»: «اليوم ستكون على الأرجح المعركة الأخيرة لأن ذخائرنا تنفد.. سيكون مصير بعضنا الموت وبعضنا الآخر الأسر».

يأتي هذا فيما قال وزراء خارجية أيرلندا وليتوانيا وهولندا اليوم إن المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، تعد مقترحات لفرض حظر من الاتحاد على النفط الروسي، على الرغم من عدم وجود اتفاق على ذلك حتى الآن.