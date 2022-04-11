إصابة شخص بطلق نارى أثناء محاولته فض مشاجرة بمصر الجديدة

أصيب شخص بطلق ناري أثناء محاولته فض مشاجرة بين طرفين أمام منزله بمنطقة مصر الجديدة، وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفى المشاجرة والسلاح المستخدم في الواقعة.

وكان قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة قد تلقى بلاغا من أحد المستشفيات باستقباله «أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، مصابا برش خرطوش» إثر ادعاء مشاجرة أمام العقار سكنه.

وبالفحص تبين أنه حال قيام المجنى عليه بالتدخل لفض مشاجرة بين شخصين مجهولين لديه قام أحدهما بإطلاق عيار نارى خرطوش من فرد كان بحوزته، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل لطرفى المشاجرة «شخصين- لهما معلومات جنائية».

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وتمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبحوزة أحدهما السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة "فرد خرطوش".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.