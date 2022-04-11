الإثنين 11 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الإمارات: إنشاء «لاكى غاز» جديدة استعدادًا لنمو صادرات الغاز عالميًا

الغاز
الغاز

 أعلنت شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية "الصير مارين" التابعة للشركة العالمية القابضة، عن بدء الأعمال الإنشائية لأول سفنها من ناقلات غاز البترول المسال العملاقة "لاكي غاز".
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الإثنين، أن هذه الخطوة تأتي استعدادًا للزيادة المتوقعة في الطلب على ناقلات غاز البترول المسال العملاقة في ظل نمو صادرات الغاز المسال بين عدة مناطق حول العالم، بما في ذلك الشرق الأوسط وآسيا وغرب إفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة.
وأضافت أن شركة "الصير مارين" أبرمت العام الماضي شراكة مع "بي جي إن إنترناشيونال" الشركة العالمية المتخصصة في مجال الطاقة والتجارة والتخزين والنقل لإنشاء مشروع مشترك تحت اسم "إيه بي جي سي دي إم سي سي"، واتفقت الشركتان على تكليف الشركة الكورية الجنوبية "هيونداي للصناعات الثقيلة" ببناء سفينتين جديدتين من ناقلات غاز البترول المُسال العملاقة.
وأشارت إلى أن "لاكي غاز" من المتوقع تسليمها بحلول مارس من عام 2023، كما ستبدأ الأعمال الإنشائية للسفينة الثانية "نورث غاز" في مايو من عام 2022، وتسليمها بحلول يونيو من عام 2023.
وتبلغ سعة كل سفينة منهما 86 ألف متر مكعب، وستُجهّز الناقلتان الجديدتان بمحركات دفع وتوجيه تعمل بوقود غاز البترول المُسال، ما سيعزز التزامهما بحماية البيئة وخفض بصمتهما من الانبعاثات الكربونية .
وقال الرئيس التنفيذي لشركة الصير مارين جاي نيفينز، إن "بدء العمل في إنشاء أول ناقلات غاز البترول المُسال العملاقة يمثل خطوة مهمة بالنسبة لشركة "الصير مارين" وشركائنا " بي جي إن إنترناشيونال"، إذ إنها تأتي تأكيداً على التزامنا بمبادرات خفض الانبعاثات الكربونية العالمية ضمن مساعينا الحثيثة لأن نصبح شركة شحن متطورة ورائدة على مستوى العالم .. وفي ظل تسارع وتيرة الطلب على منتجات النفط والغاز، والتنافسية الموجودة ضمن هذه السوق، استكشفنا فرصاً أوسع للنمو الاستراتيجي ضمن قطاع الشحن التجاري".
وتستهدف الصير مارين زيادة أسطولها إلى 20 سفينة، وتدرس بشكل مستمر إمكانيات التوسع في ناقلات منتجات وناقلات غاز وناقلات البضائع السائبة، مع خطط قريبة المدى لتعزيز أسطولها بالحصول على 10 - 15 سفينة خلال عام 2022.
يذكر أنه فى قت سابق من العام الحالي، أطلقت شركة الصير مارين وحدة أعمال تصنيع المواد المضافة، والتي تستخدم أحدث تقنيات التصنيع المضافة للتصنيع الداخلي للشركة للسفن والمركبات ذات التحكم عن بعد، وستعمل وحدة الأعمال أيضاً على تطوير منتجات وأجزاء التصنيع المضافة على نطاق واسع "LSAM" التي يرتفع الطلب عليها إقليمياً وعالمياً.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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