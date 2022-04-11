الإثنين 11 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرعاية الصحية: نجاح جراحة دقيقة لإصلاح فتق جار سرى ضخم جدًا

نجاح جراحة دقيقة
نجاح جراحة دقيقة

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح قسم الجراحة العامة بمستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبوخليفة التابعة لفرع الهيئة بالإسماعيلية، فى إجراء جراحة دقيقة جدًا لمريضة تبلغ من العمر 60 عام، ولديها فتق جار سرى ضخم جدًا.

وأوضحت الهيئة أن المريضة كانت تعاني من آلام حادة فى البطن وكانت ترددت على كثير من الأطباء ولكنهم رفضوا جميعا القيام بالعملية نظرا لخطورتها جراحيًا وتخديريًا على المريضة، وترجع الخطورة الجراحية لأن حجم الفتق ضخم جدًا، أما تخديريًا لأن المريضة تعانى من قصور فى وظائف القلب. 

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أن المريضة حضرت الى مستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبوخليفة تبين وجود فتق جار سرى ضخم جدا، وعليه تم تحضير المريضة للعملية وتم عمل إصلاح للفتق حيث كان كامل القولون موجود فى الفتق، إضافة إلى جزء كبير من الأمعاء الدقيقة، حيث تم استخلاص القولون والأمعاء إلى تجويف البطن بنجاح بدون استئصال أى جزء من القولون والامعاء وتم تركيب شبكة، وتمت العملية بنجاح. 

وقالت إنه أجرى العملية فريق من أمهر الأطباء بمستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبوخليفة، التابعة لفرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، ضم كلًا من؛ الدكتور أيمن جمعة استشاري الجراحة، الدكتور أحمد أنور أخصائي الجراحة، الدكتور أحمد طارق نائب جراحة، وبمشاركة فريق التخدير؛ الدكتور عمرو عبد الغنى استشاري التخدير محمد اسماعيل اخصائي التخدير، وبمعاونة فريق التمريض المكون من؛ اسماء محمد و محمد سالم.

يأتى ذلك فى إطار حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية لتقديم أفضل رعاية صحية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة ووفقًا لأعلى المعايير العالمية.

الرعاية الصحية نجاح جراحة دقيقة فتق جار الجراحة العامة مستشفى الطوارئ الجراحات الدقيقة

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وائل لطفي

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