ارتفاع الدولار مقابل الجنيه فى بداية تعاملات اليوم

شهدت أسعار صرف الدولار، ارتفاعًا مقابل الجنيه، في بداية التعاملات، اليوم الإثنين، في معظم البنوك العاملة في مصر، وذلك عقب موجة ارتفاعات شهدها خلال الشهر الماضي، في أعقاب قرار البنك المركزى المصرى رفع سعر الفائدة 1%.

وفي أكبر بنكين حكوميين مصريين من حيث حجم الأصول والتعاملات، البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، سجل سعر صرف الدولار ارتفاعا بقيمة 3 قروش للشراء، وقرش واحد للبيع ليصبح 18.30 جنيه للشراء، و18.38 جنيه للبيع .

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار في البنك التجارى الدولي ارتفاعا بقيمة واحد قرش للشراء والبيع ليسجل 18.30 جنيه للشراء، و18.40 جنيه للبيع .

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى أمام الدولار 18.30 جنيه للشراء و18.39 جنيه للبيع .

وعلى صعيد العملات الرئيسية، مازالت تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية تلقى بظلالها على أسواق المال والمصارف الدولية .

وسجلت العملة الأوروبية اليوم في البنك الأهلي وبنك مصر ارتفاعا 11 – 12 قرشا للشراء والبيع لتسجل 19.90 جنيه للشراء و20.12 جنيه للبيع.

وفي البنك التجارى الدولي، سجلت العملة الأوروبية تراجعا 3 – 7 قروش للشراء والبيع لتسجل 19.83 جنيه للشراء و20.03 جنيه للبيع .

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه، أمام اليورو 19.90 جنيه للشراء و20.01 جنيه للبيع .

وشهد سعر صرف الجنيه الإسترليني تباينا، وذلك بعد ارتفاعه أمس 4 – 6 قروش للشراء والبيع، في البنوك الحكومية والخاصة .

ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل سعر الإسترليني تباينا حيث سجل ارتفاعا بقيمة 6 قروش ليسجل 23.77 جنيه للشراء وتراجع 7 قروش في البيع ليسجل 23.97 جنيه .

وفي البنوك الخاصة، تراجع الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي 3 - 14 قرشا للشراء والبيع، ليسجل 23.75 جنيه للشراء و24.07 جنيه للبيع .

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى أمام الجنيه الإسترليني 23.84 جنيه للشراء و23.98 جنيه للبيع .

وعلى صعيد العملات العربية، شهدت أسعار الريال السعودي في البنك الأهلي وبنك مصر، ارتفاعا طفيفا ليسجل اليوم 4.87 جنيه للشراء و4.90 جنيه للبيع، كما شهدت أسعار صرف الدينار الكويتي ارتفاعا في الشراء بقيمة 6 قروش ليسجل 57.72 جنيه للشراء و60.27 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي استقر وسجل 4.97 جنيه للشراء و5.00 جنيه للبيع .