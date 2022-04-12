نصائح لعلاج البشرة من حروق الشمس

نستعرض في السطور التالية نصائح الخبراء حول كيفية علاج وإدارة ندبات الحروق وحروق الشمس، وفقًا لموقع "hindustantimes".

اختر واقي الشمس

تتعرض بشرتك للشمس طوال اليوم، حيث يصبح الواقي من الشمس أفضل صديق لك، ومع لوشن واقي من الشمس SPF 50 جيد لتغطية بشرتك يمكنك حماية نفسك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة والأشعة فوق البنفسجية، و يمكنك حتى اختيار مرطب الشفاه ومستحضرات التجميل التي تحتوي على عامل حماية من الشمس، ويجب عليك وضع واقٍ من الشمس قبل 30 دقيقة على الأقل من الخروج في الشمس، و يتم امتصاصه بشكل صحيح بين تلك الفترة.

حدد واقي الشمس الخاص بك بحكمة

هناك أنواع كثيرة من واقيات الشمس متوفرة في السوق في الوقت الحاضر، لكن اختيار كريم عشوائي دون معرفة فعاليته وأنواع بشرتك يمكن أن يكون ضارًا، وعندما يصبح نوع البشرة مصدر قلق متنوع، يظل طيف واقي الشمس كما هو بالنسبة للجميع، ويجب عليك اختيار منتج مقاوم للماء يحتوي على SPF 30 أو أعلى، ومن الأفضل استخدام بخاخ واقي من الشمس SPF 50 أو كريمات يمكن أن تقيك من حروق الشمس والسمرة.

اختر الزي المناسب

اختر ملابسك بحكمة عندما تذهب تحت أشعة الشمس، و يُنصح بارتداء القمصان ذات الأكمام الطويلة والقمصان والتنانير الطويلة والسراويل لحماية أفضل من الأشعة فوق البنفسجية اختر دائمًا الألوان التي توفر حماية أفضل من الحرارة والأشعة، حتى إذا كان لديك محلول واقي من الشمس SPF 50 ، فلا تلتقط ملابسك برفق.

لا تقلل من شأن الليل

لا تنسى ، على عكس الشمس ، أن يومك كله ينتهي بالليل ومن ثم ، فإن طقوس الصباح فقط لن تنقذ بشرتك من أشعة الشمس، و تحتاج إلى اتباع بعض الطقوس الليلية أيضًا لحل الضرر الذي يحدث في الصباح، و تتضمن هذه الطقوس الاستخدام الإجباري لغسول الوجه المرطب قبل النوم، و يعد ترطيب بشرتك أمرًا بالغ الأهمية عندما يتعلق الأمر بالعناية ببشرتك.

حافظي على الترطيب

لا يزال بإمكان بشرتك أن تجف في الصيف، ومع ذلك يمكن أن تشعر وكأن المرطب الثقيل يثقل وجهك عندما يكون ساخنًا، ومن المستحسن أن تجد واحدة أخف، ويوصى بالحصول على مرطب بعامل حماية من الشمس لتوفير طبقة حماية إضافية، فقط لا تضعه في الصباح، واعتقد أنه يمكن أن يحل محل واقي الشمس طوال اليوم.