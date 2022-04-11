«الهجرة» تبحث استفادة المصريين بالخارج من خدمات البريد

أكدت وزيرة الدولة وشئون المصريين بالخارج نبيلة مكرم عبد الشهيد أهمية تضافر الجهود الحكومية لتلبية احتياجات المصريين بالخارج، مؤكدة أهمية ودور البريد المصري لكافة المصريين، وارتباطهم به منذ نشأته، مشيدة بالتطوير الشامل الذي يشهده البريد المصري من حيث الشكل والمضمون والتوسع في شبكة البريد وميكنة الخدمات التي يقدمها، والتوسع في تقديم أنماط جديدة من الخدمات إلى جانب الخدمات البريدية لتشمل الخدمات الحكومية والمالية وشحن الطرود.

جاء ذلك خلال استقبال مكرم اليوم الاثنين للدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري؛ لبحث تيسير استفادة المصريين بالخارج من الخدمات التي يقدمها البريد المصري، وتم خلال اللقاء مناقشة أيضَا كيفية تيسير حصول المصريين بالخارج على الخدمات التي يقدمها البريد المصري والتي تمكنهم من إرسال تحويلاتهم النقدية إلى ذويهم في مصر بكل سهولة ويسر، ومن ثم قيام ذويهم في مصر باستقبال هذه الحوالات بشكل لحظي عبر منافذ البريد المصري التي يتجاوز عددها 4200 مكتب بريد منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، فضلًا عن شحن المستندات الخاصة بهم والأدوية وغيرها.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، إن هذه الخدمة سيستفيد منها شريحة كبيرة من المصريين العاملين بالخارج لما ستقدمه من مميزات لهم ولذويهم، وخصوصًا بدول الخليج، لأن هذه الدول بها عدد كبير من المصريين، لافتة إلى أن خدمة التحويلات النقدية عبر البريد وبالتعاون مع البنك المركزي المصري والبنوك الوطنية، تلبي طلبات شريحة كبيرة من المواطنين المغتربين ترغب في إرسال التحويلات بطريقة آمنة لأسرهم داخل القري، ومن ثم تحقيق زيادة في هذه التحويلات والنقد الأجنبي.

ومن جانبه أشاد الدكتور شريف فاروق بجهود وزيرة الهجرة لرعاية وتوفير احتياجات المصريين بالخارج، مشيرًا إلى أن البريد المصري أصبح ذراع الحكومة في تقديم الخدمات للمواطنين ويقدم خدماته للمصريين بالخارج في أغلب دول العالم وخصوصًا الخليج.

وأبدي استعداده التام للعمل على توفير كافة الخدمات التي يحتاجها المصري بالخارج من نقل مستندات وأدوية إلى جانب التحولات النقدية، مشيرًا إلى أن البريد المصري يسعى دائما إلى رفع مستوى أداء كافة الخدمات باستخدام أعلى وسائل التكنولوجيا العالمية، بهدف إحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين طبقًا للمعايير الدولية.

وأوضح الدكتور شريف فاروق أن البريد المصري في ظل تضافر الجهود فقد تم الاتفاق مع مصر للطيران لتخصيص مساحات خاصة به للشحن، فمن الممكن أن يتم نقل وشحن كل ما يحتاجه المصريين بالخارج، موضحًا أن البريد المصري وقع العديد من الاتفاقيات مع السعودية وقطر والإمارات والأردن.