الإثنين 11 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

عادل عبدالفضيل يهنئ الرئيس والقوات المسلحة بذكرى العاشر من رمضان

النائب عادل عبدالفضيل
النائب عادل عبدالفضيل

يهنئ النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، أمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للمالية والضرائب والجمارك، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقـوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والشعب المصري العظيم  بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان 1443هـ، ذلك اليوم الذي ضربت فيه القوات المسلحة أروع الأمثلة في التضحية من أجل حرية الوطن واسترداد أراضيه، وتجسدت فيه  بطولات وتضحيات الشعب المصرى خلف قيادته، فى استرداد أرض سيناء المقدسة، وإعادة العزة والكرامة والشموخ والكبرياء لمصر، وللأمة العربية.

وأعرب عبدالفضيل عن بالغ تقدير عمال مصر للجيش المصري العظيم، وقياداته الوطنية التي كانت ولا زالت تدافع عن كل تراب الوطن، وتحميه من كل محاولات تدنيسه، وكما نجحت في تحرير الأرض من الاستعمار، نجحت أيضا الآن في تطهيره من الإرهاب والإرهابيين، وقادت معركة يوم الثلاثين من يونيو عام 2013 بنفس روح أكتوبر، حتى أصبحت مصر حاليا الأرض الخصبة للتنمية والتعمير والمشروعات العملاقة في ظل مناخ الأمن والأمان والاستقرار.

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، قد هنأ الفريق أول محمد أحمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، والذي حقق فيه أبناء القوات المسلحة بطولات خالدة سُطرت في تاريخ الدولة المصرية بحروف من ذهب، وقدموا تضحيات جمة من أجل إعلاء راية الوطن، فكانوا خير قدوة للبسالة والنضال.

وقال وزير القوى العاملة فى برقية التهنئة: "إن الشعب المصري بأكمله يفخر بذكرى هذا اليوم المجيد، يوم العزة والكرامة، واسترداد تراب وطننا الغالي النفيس".

وأعرب سعفان، للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بهذه المناسبة عن عميق فخره واعتزازه بدور القوات المسلحة الرائد في الحفاظ على تراب وطننا، وما حققته  من بطولات خالدة سُطرت في تاريخ الدولة المصرية بحروف من نور، داعيًا الله عز وجل أن يديمكم حماة الشعب المصري ودافعاً لاستكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

النائب عادل عبدالفضيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر النقابة العامة للمالية والضرائب والجمارك الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القوات المسلحة

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