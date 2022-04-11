موقع أمريكى يرشح الرحلات النيلية بمصر ضمن أفضل 5 رحلات بحرية ترفيهية حول العالم خلال صيف 2022

رشح موقع "Benzinga" الأمريكي، الرحلات النيلية بمصر ضمن أفضل 5 رحلات بحرية ترفيهية لتجربتها هذا العام، داعيًا إلى زيارة المواقع الأثرية والكنوز التاريخية القديمة المتناثرة على ضفاف نهر النيل بدءًا من القاهرة مرورًا بمدينتي الأقصر وأسوان.

وذكر الموقع أن مصر لديها أفضل السفن الفاخرة مزودة بكامل طاقتها لمنح الضيوف والزوار تجربة خدمة فائقة الجودة، وسط ما تتمتع به أرض الفراعنة من مقومات تاريخية و سياحية ومعالم أثرية على ضفاف نهر النيل.

ونصح الموقع قرائه وجميع محبي السفر حول العالم إلى تجربة الرحلات النيلية بمصر وخصوصاً تلك التي تبحر على ضفاف مدينتي الأقصر وأسوان ومعبد ادفو.

ورشح أيضا مشاهدة فيلم «Death on the Nile» أو "الموت على النيل" المستوحى من الرواية الشهيرة للكاتبة الإنجليزية أجاثا كريستي، والذي كان له ثلاث نسخ سينمائية ، أحدثها صدر هذا العام في دور العرض، مشيرة إلى أن نهر النيل بأسوان كان مصدر إلهام الكاتبة الشهيرة عند كتابة روايتها التي تدور أحداثها على ضفاف النهر العظيم.

وأشار إلى أنه بالرغم من أن صناعة السفر كانت من أكثر القطاعات تضررًا خلال موجات وباء فيروس كورونا، يبدو أن عام 2022 يشهد عائدا أقوى لقطاع الرحلات البحرية بعد ان أدى الإغلاق الثاني والثالث في ذلك عام 2021 إلى توقف الانتعاش.

وأضاف إن العام الجاري، مع اقتراب موسم فصل الصيف، سيكون أفضل من حيث الرحلات البحرية كما أن يتضمن عددًا من السفن السياحية الجديدة التي ظهرت لأول مرة وبعض الرحلات البحرية الفاخرة ذات الامتيازات الخاصة، وخص بالذكر منها الرحلات النيلية بمصر.

ونقل الموقع عن ستيفاني ميلر مورفي من شركة Miller Murphy Travel قوله إن هناك بعض الصفقات الجيدة للرحلات البحرية الفاخرة هذا العام حيث تقدم خطوط الرحلات البحرية الفاخرة، ومن بينها الرحلات على طول نهر النيل بمصر، حوافز لإعادة العملاء إلى متنها وتقديم خدمات حقيقية فائقة الجودة، علاوة على تطبيق بروتوكولات الأمان الصحية الخاصة بكورونا.