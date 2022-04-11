الإثنين 11 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الحلقة الـ9.. مصطفى شعبان يفى بوعده للطفل مهند بظهوره فى «دايما عامر»

الطفل مهند عماد
الطفل مهند عماد

في مطلع شهر ديسمبر من العام الماضي، فاجئ  الطفل مهند عماد من أصحاب الهمم، هو المعروف بسفير الطفولة الذي طالب بتدريس مادة احترام الآخر في المدارس والجامعات والرئيس السيسي استجاب وقت احتفالية "قادرون باختلاف" لاصحاب الهمم، الفنان مصطفى شعبان، بطلب وهو المشاركة معه في المسلسل المُقبل، قائلًا: "أنا معاك في المسلسل الجاي.. تمام".

 

مصطفى شعبان يفي بوعده للطفل مهند: بظهوره في الحلقة الـ9 لـ"دايما عامر"

وسرعان ما استجاب الفنان مصطفي شعبان لطلب "مهند"، ليكون الظهور الأول له في المجال الفني، وفي أول عمل درامي من خلال مشاركته في مسلسل "دايما عامر"، وذلك ضمن أحداث الحلقة التاسعة من المسلسل التي عرضت اليوم، عبر قناة الحياة ومنصة واتش ات الإلكترونية. 

 

وتجوّل مستر عامر عبد الرازق -مصطفى شعبان- في الحلقة التاسعة من مسلسل “دايمًا عامر” في مدرسة رؤية الناشونال والأنترناشونال، في محاولة منه لاكتشاف المواهب في المدرسة للمشاركة في المسابقة، حتى يقع في طريقه الطالب الذي يتمتع بموهبة صوتية وهو مهند عماد، ويوعده بالمشاركة في مسابقة المدرسة.

 

مستر عامر عبدالرزاق بدأ خلال الحلقة الماضية من مسلسل "دايما عامر"، أولى مهام عمله كمشرف اجتماعي في مدرسة الرؤية، حيث التقى ولي أمر الطالب فريد والذي تم  استدعائه بسبب مشكلة تورط فيها ولكن اكتشف أنه ليس والده وأن الطلاب حاول الخروج من الأزمة بتأجير شخص يحل محل والده.

 

وقام مستر عامر بعد كشف ولي الأمر المزيف بتسجيل مقطع فيديو له أكد أنه كومبارس بالسينما ويقوم الطلاب بالاستعانة به، لتجسيد دور ولي أمرهم مقابل مبلغ مالي. 

 

مسلسل «دايمًا عامر»

مسلسل «دايمًا عامر» يتناول العمل مشاكل التعليم في مصر، والطلاب في سن المراهقة، وعلاقتهم بمدرسيهم، والمشاكل التي تقع بين المدرسين، وتربية أولياء الأمور لأبنائهم، والصراعات والمواقف التي تنشب في سبيل التربية السليمة للأجيال القادمة، وكل ذلك في إطار كوميدي لايت.

المسلسل من بطولة  مصطفى شعبان، لبلبة، صلاح عبدالله، عمرو عبدالجليل، طارق عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، نضال الشافعي، سما إبراهيم، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سينتيا خليفة، محمد محمود، شريف دسوقي، والعمل من تأليف مايكل عادل وأيمن سليم، إشراف على الكتابة أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدي الهواري.

مصطفى شعبان الحلقة الـ9 المسلسل مسلسل “دايم ا عامر” الطفل مهند عماد مهند عماد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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