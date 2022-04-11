الإثنين 11 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

موعد امتحانات الثانوية الأزهرية 2022

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الأزهرية

موعد امتحانات الثانوية الأزهرية 2022، السؤال الذي تصدر مواقع البحث في الساعات الأخيرة مع قرب موعد امتحانات طلاب الثانوية الأزهرية لعام 2022، وسجل  طلاب الشهادة الثانوية وثانوية البعوث وثانوية غزة الاستمارات للعام الدراسي 2022/2021.

كان ذلك في  19 فبراير الماضي واستمر حتى يوم الخميس 17 مارس، ومع إمكانية تسجيل الطلاب استمارات التقدم للامتحان إلكترونيا، على أن يقوم الطالب بعد انتهاء من التسجيل بطباعة الاستمارة، ويوقع عليها مع ولي أمره، ويسلمها إلى معهده، تمهيدًا لمراجعتها، والتأكد من صحة البيانات الواردة بها.

موعد امتحانات الثانوية الأزهرية 2022

ووفقا للخريطة الزمنية المحددة للفصل الدراسي الثاني، التي تضمنت موعد امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2022، تعقد الامتحانات اعتبارًا من الخميس 2 يونيو المقبل، للدور الأول.

وتبدأ امتحانات الدور الثاني من يوم السبت الموافق 27 أغسطس، وذلك للشهادات العامة بـ معاهد الأزهر للمرحلة الثانوية، بينما تعقد امتحانات الشهادات العامة بمعاهد القراءات، اعتباراً من يوم السبت 14 مايو المقبل، للدور الأول.

كما تبدأ امتحانات الدور الثاني من يوم الأحد 31 يوليو المقبل، فيما تجرى امتحانات الشهادات العامة بمعاهد المرحلة الإعدادية للدور الأول في 25 مايو، وامتحانات الدور الثاني اعتبارا من الأحد 31 يوليو، وتعقد امتحانات الشهادات بالمرحلة الابتدائية الأزهرية اعتباراً من الأربعاء الموافق 25 مايو للدور الأول، بينما تبدأ للدور الثاني من يوم الأحد 31 يوليو.

وعن موعد موعد إجراء امتحانات صفوف النقل بالأزهر 2022، للترم الثاني التي من المقرر لها أن تعقد اعتبارًا من 7 مايو المقبل، للدور الأول، و16 يوليو للدور الثاني، لصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية.

أما صفوف النقل بالمرحلة الإعدادية، فمن المقرر أن تنطلق الامتحانات في 7 مايو للدور الأول، بينما تبدأ امتحانات الدور الثاني من السبت 16 يوليو.

وتعقد امتحانات نقل المرحلة الثانوية الأزهرية في 14 مايو المقبل للدور الأول، بينما تبدأ امتحانات الدور الثاني من يوم السبت 16 يوليو.

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وائل لطفي

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