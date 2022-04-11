«جزيرة غمام» الحلقة 9: الحاج عجمى نجم اليوم على السوشيال ميديا

خطف مسلسل "جزيرة غمام" الأضواء خلال حلقاته التسع الماضية، حيث جذب الكثير من مشاهدي دراما رمضان بقصته المشوقة وأبطال العمل الذين أبدعوا في المسلسل.

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل "جزيرة غمام" حوار بين الشيخ عرفت والحاج عجمي الذي سرقت مخازنه، حيث نوه الشيخ عرفات والذي يقوم بدوره الفنان أحمد أمين بضرورة إخراج جزء من ثروته لله، حيث اقتنع الحاج عجمي والذي يجسده النجم رياض الخولي، بكلامه ويتركه ويعود إلى غرفته على شاطئ البحر.

الحاج عجمي يوافق على طلب البطلان ويترك العايقة وخلدون

استطاع النجم محمود البزاوي إقناع الحاج عجمي بضرورة ترك العايقة وخلدون في القرية، الأمر الذي يساعد في إنجاح خطة خلدون والغجر.

ومن خلال الأحداث، يستمر الشيخ محارب في السيطرة على البلده باسم الدين، من خلال بعض الشباب الذي يحركهم في الخفاء من أجل إحكام قبضته على البلدة، ومن جانبها تحاول العايقة إغراء البطلان للانتشار في البلد ونشر الفسوق، وإعطاء التصاريح لهم بالبناء على الجزيرة بدلًا من الخيام.

كما أن الكثير من أهل القرية حذروا الحاج عجمي من سيطرة الشيخ محارب على أهل الجزيرة، الأمر الذي ينذر بمواجهة قريبة بين الثنائي في الحلقات القادمة.

تدور الأحداث في 30 حلقة عبر شهر رمضان حول العادات والتقاليد المجتمع الصعيدي في عشرينيات القرن الـ20 من خلال شخصيات ذات أبعاد المجتمع خلال تلك الفترة، ويعد من أفضل المسلسلات المعروضة خلال الموسم الرمضاني الحالي.

مسلسل "جزيرة غمام" تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوى، وبطولة طارق لطفي، مى عزالدين، فتحى عبدالوهاب، أحمد أمين، رياض الخولي، محمد جمعة، هبة عبدالغني، هاجر الشرنوبي، ميار الغيطي، دينا أحمد، وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبدالعزيز مخيون ووفاء عامر.

يعرض مسلسل "جزيرة غمام" الحلقة 9، على قناة الحياة، في تمام الساعة 10.30 مساءً، وحلقة الإعادة الساعة 2:15 صباحًا يوميًا.