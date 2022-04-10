وزير التعليم يعلق على تقرير نشرته «الدستور» حول مسلسل «دايما عامر»

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على التقرير الذي نشره موقع "الدستور" الإلكتروني تحت عنوان “بعد ٨ حلقات.. دايما عامر على قائمة التريند في ٥ دول عربية (تحليل بيانات)”.

وقال وزير التعليم عبر جروب “تعليمنا الجديد” معلقا على التقرير الذي نشرته “الدستور”: "هذا المسلسل يتناول شؤون التعليم المصري بشكل درامي ☝️".

مسلسل «دايمًا عامر»

مسلسل «دايمًا عامر» يتناول العمل مشاكل التعليم في مصر، والطلاب في سن المراهقة، وعلاقتهم بمدرسيهم، والمشاكل التي تقع بين المدرسين، وتربية أولياء الأمور لأبنائهم، والصراعات والمواقف التي تنشب في سبيل التربية السليمة للأجيال القادمة، في إطار كوميدي لايت.

المسلسل من بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، صلاح عبدالله، عمرو عبدالجليل، طارق عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، نضال الشافعي، سما إبراهيم، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سينتيا خليفة، محمد محمود، شريف دسوقي، والعمل من تأليف مايكل عادل وأيمن سليم، إشراف على الكتابة أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدي الهواري.