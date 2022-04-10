الأحد 10 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

قبل منتصف الليل|«الاختيار 3» يوثق كواليس سقوط خلية مدينة نصر.. الداخلية ترد على إدعاءات الإرهابية.. وإطلاق أول برنامج وطني لإنتاج تقاوى الخُضر

قبل منتصف الليل
قبل منتصف الليل

رصد مسلسل “الاختيار 3” في حلقته التاسعة كواليس سقوط خلية مدينة نصر، وغيرها من الأحداث الهامة يرصدها «الدستور» في السطور التالية..      

مصدر أمني ينفي اختفاء المواطن أيمن هدهود قسريًا ويكشف مكانه

أعلن مصدر أمنى نفيه، اليوم الأحد، صحة ما تداولته بعض الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الإجتماعى، بشأن الزعم باختفاء المواطن أيمن هدهود قسريًا للتكملة (اضغط هنا

 

تنفيذًا للتكليفات الرئاسية.. «القومى للتخطيط» تُنفذ أول برنامج وطني لإنتاج تقاوى الخُضر

 

نفى مصدر أمنى، اليوم الأحد، صحة ما تداولته بعض الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الإجتماعى، بشأن الزعم باختفاء المواطن أيمن هدهود قسريًا للتكملة (اضغط هنا)

 

مصرع وإصابة 12 في تصادم 10 سيارات وقت الإفطار بالجيزة

لقي شخص مصرعه، وأصيب 11 آخرون إثر اصطدام 10 سيارات وقت الإفطار بمنطقة دهشور بالجيزة للتكملة (اضغط هنا)

 

بعد تطور أحداث «جزيرة غمام».. ما هو السحر عند الغجر؟

تفاعل واسع حظى به مسلسل جزيرة غمام، الذي يعرض في السباق الرمضاني الحالي، فمنذ الحلقة الأولى تفاعل الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداثه للتكملة (اضغط هنا)

بعد ظهورها في «الاختيار 3».. القصة الكاملة لـ خلية مدينة نصر الإرهابية

سلطت الحلقة 9 من مسلسل الاختيار 3، الضوء على خلية مدينة نصر الإرهابية التي استهدفها رجال الأمن الوطني ونجحوا في القضاء على قائدها كريم بدوي للتكملة (اضغط هنا)

«الإفتاء»: الغسيل الكلوي لا يفسد الصوم

هل الغسيل الكلوي أثناء الصيام يفطر أم يجب أن يكون بعد الإفطار؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للتكملة (اضغط هنا)

مصرع مدينة نصر التواصل الاجتماعي جماعة الإخوان مواقع التواصل الاجتماعي

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وائل لطفي

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بعد ظهورها في «الاختيار 3».. القصة الكاملة لـ خلية مدينة نصر الإرهابية

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