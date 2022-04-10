ملخص الحلقة 9 من الاختيار 3.. محاولة أخونة «السيسى» وتسريب جديد لمرسى والشاطر

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل الاختيار العديد من الأحداث المهمة، إذ شملت حقائق وتسريبات لجماعة الإخوان الإرهابية والرئيس المخلوع محمد مرسي، وبعض الشائعات حول وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي.

أبرز ما جاء بالحلقة 9 من الاختيار 3:

بدأت الحلقة التاسعة بمشهد يجمع بين الرئيس المخلوع مرسي والفريق عبدالفتاح السيسي، محاولا ضمه للجماعة الإرهابية، وذلك بعد وصفه بالعديد من المميزات وتمتعه بأخلاق رفيعة لم تعد موجودة، إذ قال المعزول محمد مرسي حينها: «مصر محظوظة بيك ياسيادة الفريق، وعايزين نتآخى، فاستفهم السيسي عما يقصده بالتآخي».

أضاف مرسي: «أنت تتمتع بأخلاق رفيعة لم تعد موجودة»، وطالبة الانضمام للجماعة، قائلّا: «مش الناس بتقول عليك إخوان؟ قول إنك إخوان».

وشهدت الأحداث أيضا كشف الاستخبارات العامة عن أعضاء العملية «نور»، التي كان يعمل عليها الضابط بسيناء العقيد مصطفى (أحمد السقا)، حيث إنه كان يعمل على مراقبة أحد زوجات الإرهابيين الذين كانوا ضمن العملية، كما شهدت الحلقة أيضًا تسريبًا لفيديو لقاء بين محمد مرسي وخيرت الشاطر عن الانتخابات الرئاسية.

وضمن أحداث الحلقة التاسعة من الاختيار 3 نجح رجال الأمن الوطني في استهداف خلية مدينة نصر ومقتل قائدها الإرهابي كريم بديوي.

واختتمت الحلقة بعرض فيديو مسرب للقاء جمع المعزول محمد مرسي، ونائب مرشد الإرهابية خيرت الشاطر عن الانتخابات الرئاسية، وجاء الحوار كالتالي:

مرسي: «قالوا البرادعي زعلان على موضوع رئاسة الوزراء البرادعي كان هيموت على رئاسة الوزراء»، ومن جانبه قال الشاطر «دي إدتله رسالة الإخوان مش هيدوله في انتخابات الرئاسة وهو كان بيراهن على غير كده».

وتابع مرسي: «عمرنا ما قولناله هنديلك»، ليرد الشاطر: «لقى إن فرص نجاحه ضعيفة، فقرر الانسحاب بشرط، ونوع من الضغط جايز الناس بتحب الضحية حد بيتعاطف معاه الطريقة الأمريكاني يعني».

مسلسل «الاختيار 3»

مسلسل «الاختيار 3» يوثّق بالأدلة فترة مهمة في تاريخ مصر الحديث، منذ تولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، وسعي قياداتها للسيطرة على مفاصل الدولة، حتى رحيلهم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013.

وتناولت الحلقة السابقة من الاختيار 3، أخطر تسريب سياسي، ويتضمن تهديد محمد مرسي والإخوان بحرق مصر إذ لم تعلن النتيجة فوزه في الانتخابات الرئاسية 2012، كما تضمنت فشل الدعوة لحوار مع القوى السياسية بعد فقدان الثقة في الجماعة ورئيسها بعد الإعلان الدستوري الاستبدادي.

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

يعرض المسلسل يومياَ في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.