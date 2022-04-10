الاختيار 3 الحلقة9| «منكر ولازم أغيره».. أغنية أم كلثوم تُثير غضب الإخواني منتصر

يواصل مسلسل «الاختيار 3» توثيق حالة الأزمة والصراع التي عانت منها البلاد على مدار عام من حكم الجماعة الإرهابية، الأمر الذي أثار حالة من الغضب الشعبي وصولًا إلى ثورة 30 يونيو 2013 والخلاص من الجماعة الإرهابية.

وتناولت الحلقة التاسعة من مسلسل الاختيار 3، مشهد يظهر فيه "أمير يوسف" خلال استنماماعه لأغنية أم كلثوم "بيني وبينك خطوتين" أثناء عمله في المحل، ليفاجأ برد فعل عنيف من الشاب الإخواني الذي انضم إليهم حديثًا ويعلق:"يااخي دا مكان أكل عيش بدل ما تشغل قرآن بتشتغل الكلام اللي يغضب ربنا دا"، ويرد عليه: “كنا لسه مشغلين قرآن شوية كدا وشوية كدا، وبعدين أنت مالك ما تسد ودانك”.

ليرد الإخواني منتصر: “لا مش هسد وداني ودا منكر ولازم أغيره متوعدًا اياهم بالحساب في وقت لاحق"،قبل أن يتدخل صاحب المحل ويفض الاشتباك بينهما.

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

يعرض مسلسل الاختيار 3 يومياَ في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.