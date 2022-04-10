الاختيار 3 الحلقة 9.. المخابرات العامة ترصد معلومات جديدة عن شحنة الأسلحة الإخوانية

كشفت الحلقة 9 من مسلسل الاختيار 3 عن تلقي ضابط المخابرات العامة مروان الذي يجسده الفنان أحمد عز، معلومات جديدة عن صفقة السلاح التي تجهزها جماعة الإخوان الإرهابية لتهريبها داخل البلاد لتنفيذ أعمالهم الإجرامية.

كما تضمنت أحداث الحلقة طلب الإرهابي الذي يدعى “غراب” من إدارة الفندق تغيير غرفته، مع بدء تحرك صفقة الأسلحة، وطلب ضابط المخابرات العامة مروان تشديد الرقابة على جميع العناصر، كما طلب من مساعده إبلاغ الفندق بنقله لأي غرفة أخري من الغرف التي تم تركيب أجهزة المراقبة بها.

مسلسل «الاختيار 3» يوثّق بالأدلة فترة مهمة في تاريخ مصر الحديث، منذ تولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، وسعي قياداتها للسيطرة على مفاصل الدولة، حتى رحيلهم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013.

وتناولت الحلقة السابقة من الاختيار 3، أخطر تسريب سياسي، ويتضمن تهديد محمد مرسي والإخوان بحرق مصر إذ لم تعلن النتيجة فوزه في الانتخابات الرئاسية ٢٠١٢، كما تضمنت فشل الدعوة لحوار مع القوى السياسية بعد فقدان الثقة في الجماعة ورئيسها بعد الإعلان الدستوري الاستبدادي.

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

يعرض مسلسل الاختيار 3 يومياَ في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.