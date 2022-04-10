الاختيار 3 الحلقة 9| مرسي يشيد بأخلاق السيسي ويطلب منه «التآخي»

شهدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل «الاختيار 3»، محاولة جماعة الإخوان إجبار وزير الدفاع حينها عبد الفتاح السيسي على إعلان انتمائه للجماعة، خاصة وأنه يتمتع بأخلاق رفيعة لم تعد موجودة، كما قال له المعزول محمد مرسي حينها.

وقال «مرسي» الذي يقوم بدوره الفنان صبري فواز، في حديثه مع السيسي الذي يقوم بدوره الفنان ياسر جلال: «مصر محظوظة بيك ياسيادة الفريق، وعايزين نتآخى ، فاستفهم السيسي عما يقصده بالتآخي؟.



واستكمل مرسي حديثه: «أنت تتمتع بأخلاق رفيعة لم تعد موجودة»، وطلب منه أن يعلن انضمامه للجماعة، قائلّا: «مش الناس بتقول عليك إخوان؟ قول إنك إخوان».



مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

يعرض مسلسل الاختيار 3 يومياَ في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

