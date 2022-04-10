الأحد 10 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

فاتن أمل حربي الحلقة 9.. متى يذهب الطفل إلى طبيب نفسي؟

فاتن أمل حربي
فاتن أمل حربي

اشتعلت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل فاتن أمل حربي وزادت الألغاز حول علاقة ميسون وزوجها، وأسرار المليون جنيه و300 ألف جنيه، لكن ماجذب انتباه المتابعين هو ذهاب فاتن التي تجسد شخصيتها النجمة نيللي كريم إلى مدرسة ابنتها التي أكدت لها أن مشاكلها الأسرية تؤثر على الفتيات، وأنها وجدت شيئا غريبا في ورقة امتحان ابنتها نادين.

 

كانت المفاجأة أن ابنتها أسمت ورقة الامتحان بنادين فاتن أمل حربي، وليس نادين سيف الدندراوي الأمر الذي أبكى نيللي كريم، وقررت الذهاب بابنتها إلى طبيب نفسى حتى تجد حلا للمشاكل النفسية التي تعاني منها الطفلة.

 

ويبقى السؤال متى يجب اللجوء بالطفل إلى الطب النفسي، حيث يتعامل الأطفال مع ضغوط المدرسة، والتنمر، والحزن  وغير ذلك الكثير طوال فترة الطفولة، في بعض الأحيان يشعر الأطفال بالحرج أو الخوف من إخبار أحد الوالدين أن هناك شيئًا ما خطأ.

 

تغيرت عادات الأكل أو النوم لدى طفلك بشكل جذري، فلا تتجاهل هذه التغييرات، النوم كثيرًا أو عدم النوم على الإطلاق هو علامة حمراء بينما يمكن أن تشير عادات الأكل الجديدة إلى الاكتئاب أو القلق أو حتى اضطراب الأكل.

 

إذا كان طفلك ينخرط في سلوكيات مدمرة متكررة، فمن المهم أن يتحدث إلى أخصائي الصحة العقلية، تشمل السلوكيات المدمرة للذات جرح أنفسهم أو حفر أظافرهم في الجلد لمحاولة التسبب في الألم أو أفعال أخرى من إيذاء النفس، تشمل السلوكيات المدمرة الأخرى تعاطي المخدرات.

 

إذا بدا الطفل قلقًا أو حزينًا أو عصبيًا بشكل غير عادي لفترة طويلة من الوقت وكان ذلك يعيق قدرته على القيام بأشياء يفعلها عادةً، فمن الجيد طلب المساعدة انتبه إذا كان طفلك يبكي كثيرًا أو شديد القلق.

 

إذا كان سلوك طفلك يزعج عائلتك أو يوقعهم في مشاكل في المدرسة، فقد يحدث شيء آخر، يعبر العديد من الأطفال عن المشاعر من خلال السلوكيات السلبية ، مثل التصرف أو الرد على المعلمين أو القتال مع الأصدقاء. 

 

يعد الانسحاب الاجتماعي أو العزلة عن الأقران علامة على وجود خطأ ما، يمكن للأطفال رفض الدعوات أو حذف حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، هذا مقلق بشكل خاص إذا كان هذا السلوك هو تغيير كبير عن شخصيتهم المعتادة.

فاتن امل حربى طفل طب نفسى سلوكيات بكاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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