الأحد 10 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«اللَّهُمَّ اجْعَلْ مَا تُبْقِي مِنْ أَيَّامِ رَمَضَانَ جَابِرَةٌ لِلْقُلُوب».. أفضل الأدعية في تراويح اليوم العاشر من رمضان 2022

أدعية
أدعية

يزداد البحث عبر محرك "جوجل" لمعرفة ما هي أفضل الأدعية في تراويح اليوم العاشر لشهر رمضان الكريم، حيث تعتبر صلاة التراويح من النوافل، أي كل ركعة في صلاة التراويح بيوم كامل من أيام الشهور العادية، ولكل ركعة أجر عظيم، وشهر رمضان فضل كبير والأدعية تكون فيه مستجابة.

ونرصد في التقرير أفضل الأدعية في تراويح التاسع من رمضان لعام ٢٠٢٢، وهي كالآتي:

"ربنا نسألك العفو والعافية، ربنا نسألك رضاك عنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، وتلاوتنا للقرآن، اللهم إنا نعوذ بك من شر الشيطان وشركة".

"اللهم ائتمنك في المستقبل ، لا أعرف أسراره، لكنني أعلم أنك الأفضل تدارًا والأفضل من أجله يتم إيداع الودائع".

"اللَّهُمَّ اجْعَلْ صِيَامِي فِيهِ بِالشُّكْرِ وَ الْقَبُولِ عَلَى مَا تَرْضَاهُ وَيَرْضَاهُ الرَّسُولُ، مُحْكَمَةً فُرُوعُهُ بِالْأُصُولِ، بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ، يا أكرم الأكرمين".

"اللهم لا تؤاخذنى فيه بالعثرات، وأقلنى فيه من الخطايا والهفوات، ولا تجعلنى فيه غرضاَ للبلايا والآفاتِ واشرح وآمن به صدرى بأمانك يا أمان الخائفين، يارب العالمين".

"اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا شَاكِرِينَ لنعمك راضين بِقَضَائِك متلذذين بِذِكْرِك و طَامِعِين بِرِضَاك ، اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ أَيَّامًا مُبْشِرَة و هموما رَاحِلَة و قَلْبًا مُطْمَئِنًّا".

"اللَّهُمَّ اجْعَلْ مَا تُبْقِي مِنْ أَيَّامِ رَمَضَانَ جَابِرَةٌ لِلْقُلُوب ، سَاتِرَةٌ لِلْعُيُوب ، مَاحِيَةٌ لِلذُّنُوب ومفرجة لِلْكُرُوب ، وَبَلَغَنَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ".

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