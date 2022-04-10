الأحد 10 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«مكتوب عليا» الحلقة 9.. أيتن عامر تخرب علاقة أكرم حسني وهنادي مهنا

مكتوب عليا
مكتوب عليا

عرضت الحلقة 9 من مسلسل مكتوب عليا، اليوم الأحد، على شاشة قناة دي إم سي، وتستمر حياة “جلجل” الذي يمر في العديد من المواقف الكوميدية والصعبة بسبب الكتابات السحرية التي تظهر على يديه.

أيتن عامر تخرب علاقة أكرم حسني وهنادي مهنا

بدأت الحلقة 9 من مسلسل مكتوب عليا من حيث انتهت السابقة، حيث طلبت “روقية” أيتن عامر، من “سلمى” هنادي مهنى، أو تقوم بتوصيلها لانشغال “جلجل” أكرم حسني فور خروجهم من القسم، وأصرت “روقية” أيتن عامر على أن تذهب “سلمى ” هنادي مهنا إلى منزلها وتتعرف على والدتها وهي خالة “جلجل” أيضًا وتجسد دورها الفنانة عزة لبيب.

وعندما ذهبت “سلمى” هنادي مهنا، مع “رقية” بالفعل إلى منزلها، بدأت “رقية” أيتن عامر أن تتحدث بعلاقتها بـ “جلجل” أكرم حسني، وأنهما تربطهما علاقة حب كبيرة منذ صغرهما نظرًا لطبيعة حال صلتهم العائلية ونشأتهم سويًا، وكانت تقصد “رقية” بهذا الأمر أن تخرب علاقة “جلجل” أكرم حسني، بـ“سلمى” هنادي مهنى.

 

عمرو عبد الجليل يختبر نية أكرم حسني 

وقرر “بدوي” عمرو عبد الجليل أن يعتمد على “جلجل” أكرم حسني، من حيث تنبأه بأعماله الهامة خاصة وأنه رجل أعمال مهم، وكان “جلجل” قد أنقذه أكثر من مرة من خسارة مالية شديدة سواء في شركته أو البورصة، ولكن رجاله لفتوا نظره بأنه من الممكن أن يكون “جلجل” عميل مع منافسه بالسوق، فقرر اختبار نية “جلجل” حسبما نصحه رجاله.

وتدور أحداث مسلسل مكتوب عليا في إطار من الكوميديا والفانتازيا، حول شخص يستيقظ من النوم ليجد بعض العبارات المكتوبة على جسده، والمفارقة أن تلك العبارات تتحقق بالفعل، كما تكشف الأحداث عن حب البطل  لفتاة لا تبالي بأمره، بينما على الجانب الآخر تكون ابنة خالته مغرمة به.

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وائل لطفي

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