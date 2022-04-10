تجديد حبس الطفل قاتل صديقه في مشاجرة بالمنيا

قرر المستشار أبوالوفا عيسى المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا، حبس الطفل، “ي. ك”، 12 سنة، مقيم بمدينة ملوي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل صديقه “م. ن”، 13 سنة، مقيم بشارع التوحيد بمدينة ملوي، بطعنة نافذة بالقلب، بسلاح أبيض "سكين"؛ بسبب مشادة كلامية، ما أدى إلى مصرعه في الحال.

كما كلف المحامي العام الأول البحث الجنائي باستكمال التحريات، وكلف فريق النيابة العامة باستكمال التحقيقات مع شهود الإثبات وأولياء أمور المتهم والمجني عليه.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت بلاغًا من عمليات النجدة، بقيام “ي. ك”، 12 سنة، مقيم بمدينة ملوي، بطعن صديقه “م.ن” ، 13 سنة، مقيم بشارع التوحيد بمدينة ملوي، طعنة نافذة بالقلب، بسلاح أبيض "سكين"، بسبب مشادة كلامية، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.

وتمكن فريق من البحث الجنائي بجنوب المنيا، من القبض على المتهم، وإيداع جثة الطفل لمشرحة مستشفى ملوي العام، تحت تصرف النيابة العامة