الأحد 10 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تغريم 24 شخصًا لم يلتزموا بارتداء الكمامات الطبية

غرامة مخالفة عدم
غرامة مخالفة عدم ارتداء الكمامات

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، 6147 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 6123 شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة تجاه 24 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما تم تحرير 481 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 127 قضية في مجال منع تداول "الشيشة"، بإجمالي مضبوطات 560 "شيشة" تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارٍ استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

أجهزة وزارة الداخلية مستوى الجمهورية النيابة العامة الشيشة سلامة المواطنين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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