تراجع المعادن النفيسة بسبب مخاوف من عقوبات جديدة على روسيا

انخفض سعر الذهب ليسجل انهيار متتالي، بعد الرهانات على الاتحاد الأميركي برفع أسعار الفائدة واستمرار تفاقم الأزمة الأوكرانية، وهو ما غطى على طلب للاستثمار الآمن على المعدن النفيس ومخاوف من عقوبات غربية جديدة على روسيا.

"الدستور" يرصد تراجع المعادن النفيسة بقيادة الذهب وفقًا لتعاملات البورصة العالمية.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.55% عند التسوية إلى 1948.40 دولار، وفقًا لتعاملات البورصة العالمية.

انخفض سعر الذهب في إلى 1929.56 دولار للأوقية (الأونصة)، متأثرًا بارتفاع الدولار.

وتراجع البلاديوم في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2003.99 دولار للأوقية، بأكثر من 11% مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات من روسيا أكبر منتجيه.

وتراجعت الفضة 1.2 بالمئة إلى 21.94 دولار، بينما ارتفع البلاتين 0.11% إلى 100.49 دولار.

سندات الخزانة الأمريكية

ولامس عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى في 3 سنوات.

ويتأثر الذهب بشدة بارتفاع أسعار الفائدة وعائدات سندات الخزانة الأمريكية مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدًا.

وقفز الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى، مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من خارج الولايات المتحدة.

تراجع أسعار النفط

هوت أسعار النفط 4% فارقًا عن الأسبوع الماضي، ويعتبر ثالث انخفاض على التوالي بعد أن أعلنت دول عن اعتزامها سحب كميات من النفط الخام من مخزوناتها الاستراتيجية.

وأعلنت الولايات المتحدة عبر رئيسها جو بايدن أنها تتجه لسحب 180 مليون برميل من النفط الخام خلال الشهور الستة المقبلة، لكن في المقابل، سيأتي يوم على البلاد لإعادة بناء هذا الاحتياطي مرة أخرى.

وظهر ذلك بالنسبة للولايات المتحدة، أكبر مستهلك للخام في العالم، من خلال زيادة مخزونات النفط الخام التجارية بمقدار 2.4 مليون برميل يوميًا.

وتعتبر الولايات المتحدة، أكبر منتج للخام بمتوسط يومي 12 مليون برميل يوميًا، وأكبر مستهلك له بمتوسط يومي 16 مليون برميل يوميًا.

بينما تأتي السعودية ثانيا كأكبر منتج للنفط بمتوسط يومي 11 مليون برميل يوميًا وتأتي روسيا ثالثًا بمتوسط يومي 10.5 مليون برميل يوميًا.