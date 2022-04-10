الأحد 10 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«زراعة الشيوخ» توافق على تقريرا «الزراعات التعاقدية» و«أسوار حماية الترع»

النائب محمد السباعى
النائب محمد السباعى

وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، على تقريرها بشأن الزراعات التعاقدية، وكذلك وافقت على تقريرها بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد السباعى وكيل اللجنة بشأن إنشاء أسوار حماية للترع.

وأوصت اللجنة فى تقريرها بشأن الزراعات التعاقدية، بعدد من التوصيات الهامة، منها، تفعيل مركز الزراعات التعاقدية وتزويده بالإمكانيات المالية والمادية والكوادر البشرية المدربة وتنظيم العلاقة بين المركز وجميع الجهات ذات الصلة وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث وتفعيل دور التعاونيات فى القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها والربط بين المنتجين والمصنعين.

كما أوصت بإعطاء الأولوية للمزارعين المتعاقدين فى الحصول على مستلزمات الإنتاج مع عمل دورات تدريبية وورش عمل لهم وتنظيم حملات توعية للمزارعين للتعرف على منظومة الزراعات التعاقدية.

وأوصت اللجنة أيضا، بضرورة إعداد كوادر متخصصة ومدربة جيدا من القائمين على جهاز الإرشاد الزراعى لنقل الأفكار المستحدثة وتفعيل دور الإرشاد الزراعى، بالإضافة إلى ضرورة إجراء تقييم مستمر لخطة وزارة الزراعة بشأن الزراعات التعاقدية، ووضع خطط استراتيجية بين المزارعين ووزارتى الزراعة والرى والبنك الزراعى، والعمل على زيادة المساحة المحصولية من المحاصيل الزيتية الهامة وإزالة العوائق أمام المزارع وتوفير السماد المناسب له.

وبشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد السباعى، وكيل اللجنة، بشأن إنشاء أسوار حماية للترع، رأت اللجنة أن تغطية الترع والمصارف والمجارى المائية، أصبح أمرا ضروريا وحتميا حاصة فى المناطق السكنية، نظرا لتحول العديد منها إلى مقالب قمامة نتيجة القاء مخلفات بها، الأمر الذى يؤدى الى انتشار الأمراض ويؤخر وصول المياه الى نهايات الترع وبالتالى يهدد الزراعات الموجودة بنهايات الترع ببوارها وهلاكها.

وأكدت اللجنة أهمية وجود الأسوار للحفاظ على صحة وحياة المواطنين ولحماية البيئة من التلوث مما سيؤثر بشكل إيجابى على الصحة العامة ويوفر فى ميزانيات العلاج وتحسين الشكل الحضارى.
 

مجلس الشيوخ النائب محمد السباعي أسوار حماية للترع المهندس عبد السلام الجبلى لجنة الزراعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الحزن في مصر

الأكثر قراءة

«كوميديا الطلاق».. «الدستور» تحقق في كوارث السوشيال ميديا على الحياة الزوجية

الصحة تكشف تفاصيل متحور «أوميكرون XE» الجديد.. وتؤكد: المتحور شائع للغاية

حافلة الأهلى تتعرض لـ حادث بعد العودة من مباراة المصرى

بدء تطبيق إجراءات جديدة لدخول مصر فى المطارات

إخماد حريق بمخزن أخشاب امتد لشقق سكنية بعزبة خير الله في دار السلام

تجديد حبس المتهم بقتل زوجته بسبب خلافات أسرية في النزهة 15 يوما

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

التوتر الطائفي بسبب رعونة بعض الأشخاص

جمال-أسعد

هل قتل القمص اختيار؟

د.أحمد الخميسى

الكاهن أرسانيوس.. مساء الخميس 7 أبريل

محمد المعتصم

«الحسينى» شهيدًا.. الاختيار يصحح معلومات «ميليشيات ٨ الصبح» الإلكترونية

د. منى حلمى

مرضاة الله لا تحتاج الصخب والاستعراض والاستعلاء والوصاية

ماجد حبته

انحراف أممى جديد

حسين دعسة

إسرائيل تريد العنف.. تلعب لعبة الاستغماية لجعل العالم يبكي معها

مؤمن المحمدي

أهداف الأهلى المئوية (4)

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

«المركزى» الإسرائيلى يسعى لتعزيز مجالس إدارات البنوك التجارية

حزب رئيس الوزراء الإسرائيلى مازال يحدوه الأمل فى عودة رئيسة الائتلاف المُستقيلة

إسرائيل تمنع دخول وخروج مواطنى الـ48 من وإلى جنين