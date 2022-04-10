الأحد 10 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

أحمد فوزي نائب التنسيقية يطالب باستراتيجية واضحة لتقليل الزيادة السكانية

النائب أحمد فوزي
النائب أحمد فوزي

قال أحمد فوزي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الدولة أنفقت مبالغ مالية كبيرة على ملفات التعليم والصحة ولكن المواطن لم يشعر بالجهود الحكومية بسبب الزيادة السكانية المستمرة.

وأضاف «فوزي» في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، حول تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول الزيادة السكانية، أن الدولة استطاعت خلال 8 سنوات القضاء على الإرهاب في حين لم تستطيع القضاء على ظاهرة الزيادة السكانية.

وطالب نائب التنسيقية الحكومة بالتقدم بمشروع قومي حقيقي للقضاء على تلك الظاهرة تساهم فيه كل الأجهزة والأزهر والكنيسة وأئمة المساجد والأوقاف 

وشدد «فوزي» على أن دور الإعلام هام حيث لم تستطيع حملات التوعية الفترة السابقة في القضاء على ظاهرة الزيادة السكانية، ولابد من وضع استراتيجية متكاملة لحل تلك الأزمة.

وأشاد باهتمام مجلس الشيوخ بقضية الزيادة السكانية وتعد من أهم المشكلات التي تواجه الدولة.

وأعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، إحالة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن «مشكلة الزيادة السكانية في مصر والحلول والمقترحات التي تدور حولها إلي رئيس الجمهورية».

 وقال «عبد الرازق» إنه وفقا لأحكام لائحة المجلس وللقانون والدستور يحال التقرير وما ورد به من توصيات لرئيس الجمهورية.

ورفع رئيس المجلس أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس، وقال ترفع الجلسة على أن تعود في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح غد الإثنين.

وأحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2022/2023، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لدراستها وإعداد تقرير عنها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة «عبد الرازق».

النائب أحمد فوزى مجلس الشيوخ تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الدولة المصرية الزيادة السكانية

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