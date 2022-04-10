الأحد 10 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 3325 قضية متنوعة داخل المترو والقطارات خلال 24 ساعة

المترو
المترو

شن قطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، حملات أمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 3325 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية وداخل القطارات.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابات المختصة للتحقيق.

قطاع الأمن الاقتصادي حملات أمنية قضايا متنوعة محطات السكك الحديدية القطارات

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وائل لطفي

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