الأحد 10 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أحمد سعد والطفل محمد أسامة يدعمان مرضى السرطان بأغنية «صاحبي يا جدع»

أحمد سعد والطفل محمد
أحمد سعد والطفل محمد أسامة

طرح الفنان أحمد سعد أغنية جديدة بعنوان "صاحبي يا جدع" لدعم محاربي السرطان من الأطفال، وذلك في صورة دويتو مع الطفل محمد أسامة.

وظهر الإعلان الخاص بالحملة على شكل فيلم قصير، يوضح المعاناة التي تشعر بها أُسر الأطفال المُصابين بالسرطان.

أغنية صاحبي يا جدع من تأليف منه عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع فهد الشلبي، ومن تنفيذ ريلود برودكشن هاوس، منتج مُنفذ محمود فكري، وهادي عادل، وإخراج ميدو عادل.

وجاءت كلمات الأغنية: 
صاحبي يا جدع يا قوي يا بطل عارفك
من يومك وانت جبل ده انت اللي بتقوينا
قبطان وانا السفينة هتزوقني لفوق ونعدي الموج
بكره ما يعود من تاني حروب وارجع واشيلك بالشقلوب

 ونغني غنوه جميله نلعب سوا وسط العيله نضحك 
ونعيش في ثبات ونبات.. طب بكره بعيد لا لا لا لا شكله بعيد لا 
لا صاحبي يا جدع من يومك وانت جبل ده انت اللي بتقوينيا

 

الطفل مرضى السرطان أغنية جديد السفينة حروب

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وائل لطفي

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