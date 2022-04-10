سكرتير البابا تواضروس: الكنيسة تشجع على تنظيم النسل وتنبذ «شهوة الكثرة»

قال القمص بيشوى شارل، سكرتير قداسة البابا تواضروس لخدمة الرعاية الاجتماعية، إن الكنيسة كمؤسسة أصيلة في الدولة تتعامل مع ملف تنظيم النسل بأهمية كبيرة جدًا، وتخاطب الإنسان في هذا الأمر سواء النفس أو الجسد أو الروح، وتعمل على تنمية الفكر وتوضيح الأمور المستهدفة لفكر الإنسان وتخاطب الجسد من الناحية الصحية والتعليمية والترفيهية ليكون عضوًا فعالًا في الدولة، كما تخاطب الروح والكنيسة تبارك وتؤيد سياسة الدولة في تنظيم النسل وتسعي إلى تنظيم النسل وتحديده بالصورة التي لا تضر الأم والجنين.

وأضاف شارل، لدينا مؤسسات كثيرة لتنمية القري، ونشجع أن نكون يدًا واحدة لتنمية بلدنا الحبيبية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مطالبًا بالعمل التوعوي في هذا الأمر والكنيسة في كل المحافظات بعمل اجتماعات للشباب والمتزوجين حديثا للتوعية في هذا المجال، والتأكيد أن القوة ليست في الكثرة ولكن في الفكر الراجح وهناك آية بالكتاب المقدس تقول "لا تشتهي كثرة الأولاد ولكن ولد واحد يتقي الرب خير من ألف منافقين".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن الدراسة المقدَّمة من النائبة سهير عبدالسلام، بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر.

بدأ مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن الدراسة المقدَّمة من النائبة سهير عبدالسلام، بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر.

وشهدت الجلسات الماضية مناقشات موسعة بشأن هذه الدراسة، حيث قرر رئيس المجلس استمرار فتح هذا الملف ضمن مناقشات المجلس.

وكشفت اللجنة، في تقريرها، عن أن التوصيات تضمنت إنشاء هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، طبقًا لأحكام الدستور في الهيئات المستقلة، وتكون تابعـة لرئيس الجمهورية تحت مسمى "الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة"، لضمـان منحهـا عـوامـل القـوة والاستقلال واستقرار الإطار المؤسسي للتنسيق والتعامـل مـع مختلف الجهات المعنيـة بهـذا المـلـف.