الأحد 10 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«النواب الروسى» يقترح تعليق إمدادات الغاز إلى الاتحاد الأوروبى

الغاز
الغاز

اقترح ممثل شبه جزيرة القرم في مجلس النواب الروسي ميخائيل شيريميت أن تعلق موسكو إمدادات الغاز إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

قال شيريميت في مقابلة مع سبوتنيك الروسية للأنباء اليوم الأحد إن الاتحاد الأوروبي يواصل سياسته غير المحترمة والمهينة تجاه روسيا.

وأضاف "وردًا على أفعالهم غير الودية، أعتقد أنه يجب علينا الرد بعقوبات صارمة ووقف إمدادات الطاقة مؤقتًا حتى يدرك النظراء الأوروبيون أن السياسة العدوانية تجاه روسيا ضارة ويُعاقب عليها".

وأفاد بأن الاتحاد الأوروبي ارتكب "خطأ فادحًا" باختياره الولايات المتحدة "أفضل صديق له".

وفي عام 2021 الماضي، بلغت واردات روسيا إلى الاتحاد الأوروبي حوالي 45% من الغاز و27% من النفط الخام و46% من الفحم، وفقًا للمفوضية الأوروبية.

موسكو الاتحاد الأوروبي النواب الروسي روسيا

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وائل لطفي

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