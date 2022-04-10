زيلينسكى: بحثت مع المستشار الألمانى العقوبات على روسيا والمساعدات لأوكرانيا

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، عن أنه بحث مع المستشار الألماني أولاف شولتس العقوبات على روسيا والمساعدات لبلاده.

وكان قد ألقى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، خطابًا في وقت متأخر من أمس السبت، قائلا إنه لا يجب أن تفقد البلاد إمكانية وجود حل دبلوماسي للأزمة.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، أكد زيلينسكي أن العدوان الروسي لم يقتصر ولن يقتصر على أوكرانيا، مشيرًا إلى أن أوروبا جميعها الهدف لموسكو.

وحث الغرب مرة أخرى على فرض حظر شامل على منتجات الطاقة الروسية وتزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة، مستطردًا أن استخدام موسكو للقوة "كارثة ستضرب الجميع حتمًا".

وأشار زيلينسكي إلى أن أوكرانيا مستعدة لمعركة صعبة، قائلًا: "نحن نؤمن بهذه المعركة وبانتصارنا. نحن على استعداد للقتال والبحث عن طرق دبلوماسية في نفس الوقت لوضع حد لهذه الحرب".

كما شكر قادة بريطانيا والنمسا على زيارتهما إلى كييف أمس السبت وتعهدهما بمزيد من الدعم، وفقًا لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

ولفت الرئيس الأوكراني إلى الدعم المتزايد، لكنه أعرب عن إحباطه عندما سئل عما إذا كانت الأسلحة والمعدات التي حصلت عليها بلاده من الغرب كافية لتغيير نتيجة الحرب.

أثني الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي علي دعم المملكة المتحدة الحاسم والكبير إلى بلاده، وحثّ الحلفاء الغربيين على تكثيف الضغوط على موسكو.

وأوضح زيلينسكي أن زيادة الضغط من خلال عقوبات، وأنه حان الوقت لفرض حظر كامل على مصادر الطاقة الروسية.. مع ضرورة زيادة كمية الأسلحة المدعومة بها.

وأوضح نائب رئيس مكتب زيلينسكي أندريه سيبيها، أن المملكة المتحدة تتصدر الدول الداعمة لأوكرانيا على صعيد الدفاع، كما تقود الائتلاف المناوئ إلى الحرب، بالإضافة إلى تولي قيادة العقوبات ضد العدوان الروسي.

وأوضح قيام كل من أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، وجوزيب بوريل مسئول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بزيارة إلي أوكرانيا يوم الجمعة من أجل إجراء مباحثات مع زيلينسكي.

ويعد جونسون هو أول قائد من مجموعة السبع الصناعية الكبرى يزور العاصمة الأوكرانية من أجل إجراء محادثات خلال الصراع.

ودعا زيلينسكي المجتمع الدولي من أجل محاسبة القوات الروسية القاصفة لمحطة كراماتورسك، التي كانت مكتظة بأطفال ونساء كانوا في طريقهم للنزوح من المنطقة.

وتأتي زيارة جونسون إلى كييف بعد يوم واحد من إعلان المملكة المتحدة عن إرسال أسلحة تبلغ قيمتها أكثر من 130 مليون دولار إلي أوكرانيا.

أوضح جونسون من خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة أن المملكة المتحدة سترسل إلى أوكرانيا معدات عسكرية إضافية تتضمن صواريخ ستارستريك المضادة إلى الطائرات الحربية، بالاضافة إلى 800 صاروخ مضاد إلي الدبابات.

وجاء ذلك بعد مناشدة أوكرانيا الدول الداعمة لها وتزويدها بمزيد من الأسلحة، قبل عدوان روسي متوقع من شرقي البلاد.