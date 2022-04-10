اعترافات المتهمين بسرقة المخازن التجارية بالموسكي

اعترف تشكيل عصابي تخصص في سرقة المخازن أمام نيابة الموسكي الجزئية، اليوم الأحد، أنهم يقومون بالتسلق وكسر النوافذ بالمخازن والاستيلاء على بعض المحتويات.

وكان قسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغًا من مالك محل إكسسوارات، باكتشافه سرقة 3 شكائر إكسسوارات من داخل المخزن ملكه ولم يتهم أحدًا بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات والاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية- مقيمين بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر النافذة".

كما تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهم، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.