الأحد 10 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

بعد تطبيقه في امتحانات الإعدادية ببورسعيد.. كل ما تريد معرفته عن البابل شيت

امتحانات
امتحانات

تصدرت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد منذ الأمس منصات السوشيال ميديا وذلك عقب إعلانها أنه لأول مرة ستكون امتحانات الشهادة الإعدادية في بورسعيد هذا العام بنظام البابل شيت. 

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في بورسعيد هذا القرار مؤكدة أنها تجربة جديدة سيتم تطبيقها خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني في الشهادة الإعدادية.

 في هذا السياق نرصد كل ما تريد معرفته عن نظام البابل شيت.

_ نظام البابل شيت يعتمد على الأسئلة الاختيارية وليست المقالية، فهو عبارة عن اختيار من بين متعدد.

--يقوم الطالب بتسليم البابل شيت بعد تدوين وكتابة اسمه والكود الخاص به ورقم الجلوس عليها.

-تعطي للطالب ورقتين ورقة أسئلة وأخري للإجابة تسمى " البابل شيت" مدون بها أرقام الأسئلة مثل السؤال رقم (أ ) يندرج أسفله ( 1، 2، 3، 4) بدوائر ويقوم الطالب باختيار الحل من خلال التظليل على الدائرة.

- اقرأ السؤال الأول بشكل جيد، ثم ضع المسطرة الحديد على إجابة السؤال الأول في ورقة البابل شيت حتى لا تظلل السؤال الذي بعده لأن حجم الدوائر صغيرة.

- السؤال الذي لا تعرفه أو متردد فيه أتركه وجاوب على الذي يليه.

- بعد اكتمال الامتحان للمرة الأولى سترى أنك تركت عدة أسئلة إرجع إليها وأجب عليها وانظر في ساعتك التي أمامك دائماً.

- يحتاج نظام الإجابة بالبابل شيت إلى تركيز شديد من الطالب.

- ينمي قدرات التحليل والتقويم لدى الطالب.

- أسئلة امتحانات البابل شيت، تقيس مستوى ما فهمه الطالب وليس ما حفظه.

- أسئلة امتحان البابل شيت ستوضع وفقاً لنظام التقييم الجديد التي تعتمد على الفهم والتفكير وقياس المهارات ونواتج التعلم لدي الطلاب.

- يكافح نظام البابل شيت الغش لأن كل سؤال له وقت محدد للإجابة عليه.

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