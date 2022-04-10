توجيه من وزير الري بشأن إيراد النهر والموقف المائي

عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، اجتماعًا لها برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه؛ لمتابعة آليات إدارة وتوزيع المياه لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية.

واستعرض “عبدالعاطي” خلال الاجتماع، الإجراءات التي تقوم بها الوزارة للاستفادة من الموارد المائية بالشكل الأمثل، وسيناريوهات التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات القادمة بالتزامن مع بداية العام المائي القادم، مع الإعداد لتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي خلال الصيف المقبل.

ووجه برفع درجة الجاهزية بكافة أجهزة الوزارة لضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين، كما استعرض موقف أعمال تطهيرات الترع والمصارف؛ لضمان قدرة شبكة المجاري المائية على توفير الاحتياجات المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات القادمة.

هذا بالإضافة لزيادة جاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارئ النقالي بمختلف المحافظات للحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف، ولمواجهة أية ازدحامات في المجاري المائية.

ووجه "عبدالعاطي"، بضرورة أن تكون اللجنة في حالة انعقاد مستمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائي، بما يمكن أجهزة الوزارة من التعامل بديناميكية في إدارة المنظومة المائية.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الموارد المائية والري، لتوفير جميع الاحتياجات المائية اللازمة للأراضي الزراعية والمستصلحة خلال فترة أقصى الاحتياجات وموسم الزراعات الصيفية ومحاصيل القمح والأرز.