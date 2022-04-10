الأحد 10 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

توجيه من وزير الري بشأن إيراد النهر والموقف المائي

وزير الموارد المائية
وزير الموارد المائية والري

عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، اجتماعًا لها برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه؛ لمتابعة آليات إدارة وتوزيع المياه لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية.

واستعرض “عبدالعاطي” خلال الاجتماع، الإجراءات التي تقوم بها الوزارة للاستفادة من الموارد المائية بالشكل الأمثل، وسيناريوهات التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات القادمة بالتزامن مع بداية العام المائي القادم، مع الإعداد لتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي خلال الصيف المقبل.  
ووجه برفع درجة الجاهزية بكافة أجهزة الوزارة لضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين، كما استعرض موقف أعمال تطهيرات الترع والمصارف؛ لضمان قدرة شبكة المجاري المائية على توفير الاحتياجات المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات القادمة.

هذا بالإضافة لزيادة جاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارئ النقالي بمختلف المحافظات للحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف، ولمواجهة أية ازدحامات في المجاري المائية.

ووجه "عبدالعاطي"، بضرورة أن تكون اللجنة في حالة انعقاد مستمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائي، بما يمكن أجهزة الوزارة من التعامل بديناميكية في إدارة المنظومة المائية.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الموارد المائية والري، لتوفير جميع الاحتياجات المائية اللازمة للأراضي الزراعية والمستصلحة خلال فترة أقصى الاحتياجات وموسم الزراعات الصيفية ومحاصيل القمح والأرز.

اجراءات نهر النيل المحافظات الموارد المائية تلبية الاحتياجات بحوث المياه الترع والمصارف

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الحزن في مصر

الأكثر قراءة

«كوميديا الطلاق».. «الدستور» تحقق في كوارث السوشيال ميديا على الحياة الزوجية

حافلة الأهلى تتعرض لـ حادث بعد العودة من مباراة المصرى

الصحة تكشف تفاصيل متحور «أوميكرون XE» الجديد.. وتؤكد: المتحور شائع للغاية

أخبار فاتتك| تعرض فريق الأهلي لحادث سير و«ترامب» يتوقع انهيار الاقتصاد الأمريكي

أخطر تسريب سياسي: مرسي يهدد بحرق مصر إذا لم يصبح رئيسا (فيديو)

موعد مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي في ذهاب ربع نهائي أبطال أفريقيا 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الكاهن أرسانيوس.. مساء الخميس 7 أبريل

محمد المعتصم

«الحسينى» شهيدًا.. الاختيار يصحح معلومات «ميليشيات ٨ الصبح» الإلكترونية

د. منى حلمى

مرضاة الله لا تحتاج الصخب والاستعراض والاستعلاء والوصاية

ماجد حبته

انحراف أممى جديد

حسين دعسة

إسرائيل تريد العنف.. تلعب لعبة الاستغماية لجعل العالم يبكي معها

مؤمن المحمدي

أهداف الأهلى المئوية (4)

بسنت حسن

الضعيف والصفعة

حسن كامل

رجال بدولة المؤسسات

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

حزب رئيس الوزراء الإسرائيلى مازال يحدوه الأمل فى عودة رئيسة الائتلاف المُستقيلة

إسرائيل تمنع دخول وخروج مواطنى الـ48 من وإلى جنين

مسئول فلسطينى لبوجدانوف: لا ينبغى أن تربح واشنطن فى حرب هيمنتها على العالم