جرائم حدثت ليلًا| تعدى سائق ميكروباص على «مسعف» وضبط ذابح والده فى الإسماعيلية

شهدت الساعات الماضية، العديد من الحوادث التي شغلت الرأي العام وتصدرت محركات البحث بمنصات التواصل الاجتماعي.

يقدم «الدستور» نشرة الحوادث ودفتر أحوال الجريمة، خلال الساعات الماضية، في التقرير التالي:

تفاصيل تعدي سائق ميكروباص على «مسعف» في الغربية

شهدت محافظة الغربية واقعة مؤسفة، حيث قام سائق ميكروباص بالتعدى على مسعف بمرفق إسعاف الغربية بالضرب بمطواة أثناء محاولة المجنى عليه فتح الطريق أمام سيارة الإسعاف، لنقل حالة مرضية للمستشفى، بعد غلق سائق الميكروباص الطريق.

البداية عندما تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد محمد شوبير مأمور قسم أول طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوصول مسعف للمستشفى مصابًا بجروح قطعية بالرأس.

وبالفحص تبين أثناء سير المسعف بسيارة الإسعاف بشارع البحر بطنطا لنقل حالة مرضية، اعترضه سائق ميكروباص فحاول المسعف فتح الطريق فبادره المتهم بالتعدى عليه بالضرب بمطواة وإصابته بجروح قطعية وفر هاربًا.

ويكثف ضباط مباحث قسم أول طنطا برئاسة الرائد يوسف الجندى رئيس مباحث القسم، جهودهم لضبط السائق واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

تحرر عن ذلك المحضر 12615 جنح قسم أول طنطا.

إسعاف

حبس المتهم بقتل والده ذبحًا فى الإسماعيلية

أصدرت النيابة العامة اليوم، قرارًا بحبس حسن عوض 4 أيام على ذمة التحقيق لقتله والده ذبحًا فى قرية الأحرار بالقنطرة شرق بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية.

وتلقى اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من مأمور مركز شرطة القنطرة شرق يفيد بورود بلاغ من أهالى قرية الأحرار دائرة المركز مفاده قيام شاب بقتل والده ذبحًا بالسلاح الأبيض.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتبين مصرع المجنى عليه "عوض.ع" 54 عامًا مزارع على يد نجله بعدة طعنات وذبحه.

وقال شهود عيان إن المتهم يعانى من أزمة نفسية ودائم الشجار مع والده، وفي الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، تشاجر الابن مع والده وقام الابن بإحضار سكين المطبخ وانهال على والده طعنًا بها، مما أدى إلى مصرع والده وإصابة شقيقه أثناء الدفاع عن والده.

وتمكنت مباحث مركز القنطرة شرق برئاسة الرائد مصطفى سلامة رئيس مباحث القنطرة شرق ومعاونيه من القبض على المتهم وضبط السلاح الأبيض المستخدم فى الجريمة.

وتم التحفظ على جثة المجنى عليه بمشرحة مستشفى القنطرة غرب المركزى تحت تصرف النيابة العامة وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة وتسليم الجثة لذويها عقب التشريح لدفنها.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى أصدرت قرارها المتقدم. أخطرت النيابة العامة التى أصدرت قرارها.

حبس متهم

تحقيقات النيابة: خلافات عائلية وراء قتل عاطل زوجته فى الوايلى

أمرت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، السبت، حبس المتهم بقتل زوجته وإشعال النيران فيها في منطقة الوايلي بسبب خلافات زوجية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من أحد المستشفيات بوصول ربة منزل متوفاة لتأثرها بالعديد من الحروق في جسدها بمنطقة الوايلى.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتم العثور على جثة سيدة "ح.ح.ا" مصابة بالعديد من الحروق في جميع أنحاء الجسم، وأن زوجها "عاطل" وراء الواقعة وتم القبض على المتهم في الواقعة والتي أمرت النيابة بحبسه.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة وتم انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن. كما كلفت النيابة العامة المباحث، بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرة المجني عليها لسماع أقوالها حول الواقعة

جثة

حبس المتهم بقتل قاتل والده فى المرج

قررت نيابة شرق القاهرة، اليوم السبت، حبس المتهم بقتل شخص أنهى حياة والده أثناء تدخله لفض مشاجرة بين عائلتين بمنطقة المرج، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت جهات التحقيق قد بدأت تحقيقاتها في واقعة مقتل أمين شرطة على يد أحد الأشخاص أثناء تدخله لفض مشاجرة، بين أفراد عائلة واحدة في منطقة المرج، ما أدى إلى مقتله، وقيام نجل الضحية بقتل المتهم قبل القبض عليه.

وأمرت جهات التحقيق في الواقعة، بدفن جثمان أمين الشرطة، وإيداع تقرير الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، كما أمرت بدفن جثمان القتيل الثاني، وسماع أقوال شهود العيان في القضية، وكذلك سماع أقوال المتهمين في المشاجرة والمتسببين فيها.

بدأت تفاصيل الواقعة بتجدد مشاجرة بين عائلة تسمى مقلد في منطقة المرج، حيث تبين أن هناك خلافات بينهم بسبب الميراث، وتدخل أحد جيرانهم ويعمل شرطيًا لفض المشاجرة وتهدئة الأمور بين الأطراف المتشاجرة، ليُصاب فيها ويلقى مصرعه في الحال عقب إصابته بجروح بالغة الخطورة.

وبعد دقائق فوجئ الجميع بنجل القتيل، يخرج سلاحًا ناريًا من بين طيات ملابسه ويطلق الرصاص على المتهم بقتل والده قبل القبض عليه، وجارٍ التحقيقات في الواقعة.

حبس متهم

ضبط «طبيب» سرق جهاز التنفس الصناعى من مستشفى أوسيم

كشفت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، عن ملابسات حادث سرقة جهاز التنفس الصناعي بمستشفى أوسيم المركزي، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة طبيب النوبتجية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع الشمال يفيد باكتشاف مدير المستشفى سرقة أحد الأجهزة.

ووجه اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بفحص الأطقم الطبية بقيادة العقيد مروان مشرف مفتش مباحث قطاع الشمال أطباء - ممرضين ومسئولي الصيانة وأفراد الأمن الإداري.

وتوصلت التحريات بقيادة المقدم أحمد فرحات رئيس مباحث أوسيم إلى أن طبيب النوبتجية وراء سرقة جهاز التنفس الصناعي.

عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد وليد كمال معاون مباحث أوسيم، والنقيب إبراهيم فاروق معاون مباحث أوسيم، من ضبط المشكو في حقه بعد رصد مشاهدات له ومراجعة دفتر النوبتجية، وعثر على الجهاز بمنزله، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.