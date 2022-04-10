الرئيس عبد الفتاح السيسى يؤتمن على البلد بحالها (إنفوجراف)

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل "الاختيار 3 - القرار" مساء أمس السبت، عرض تسجيل خطير به لقاء يجمع بين المشير طنطاوى والرئيس المعزول محمد مرسى، من أجل ترتيب للفترة بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية.

وجمعت الحلقة بين مشاهد قام بتجسيدها أبطال العمل وتسجيل يوثق مشاهد حقيقية جمعت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والمشير طنطاوي والرئيس المعزول محمد مرسي، جاء نص الحديث كالتالي :

المشير: هو المفروض ميكونش موجود عشان تبقى دي بيني وبينك.

مرسي: لا لا

المشير: إنما لأ هو .. أصل دا يعني مش ابني.

مرسي: أنا عارف العلاقة دي إلى أي مدى هي.. إحنا عارفين الثقة.

المشير: وبعدين ده على فكرة يعني قربه من الله وإخلاصه لله الحمدلله.

الرئيس عبد الفتاح السيسي: الحمد لله يا رب أكون كدة.

مرسي: سيادة اللواء عبد الفتاح السيسي شخصية، الحقيقة إحنا يعني بنعتبره من الأسس اللي مع حضرتك، الذراع الأساسية يعني مش هنقول دراع يمين لكن الأدوية كتير.

المشير: ده من زمان، يعني أنا حاط عيني عليه وهو لِسَّه مقدم.

مرسي: واضح.

الرئيس عبد الفتاح السيسي: وسيادتك برضو يافندم، كان سيادتك مشير برضو.

مرسي: النتيجة متتغيرش لأن دي إذا حصلت ليس لها من دون الله كاشفة، الموجة اللي موجودة موجة إضرام نيران لمن لا يقدر المسئولية، أنا لا أتمنى هذا ولا أريده ولا أوافق عليه.

المشير: عايزك تاخد بالك من إن لو حصل وإن جهة ما حاولت أنها تضرم النار في البلد دي هتبقى مصيبة على البلد وعلينا.

مرسي: أيوة صحيح، علشان كدا أنا بتكلم.

المشير: عايزك تاخد بالك وخليهم مفيش داعي للحاجات دي.

مرسي: أنا بس أنا بقول لحضرتك إنه التصرف اللي موجود، الشعور اللي موجود شعور تلقائي شعبي وليس مخطط له.

المشير: لا في تخطيط معلش