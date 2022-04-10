الأحد 10 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

إنفوجراف

«إنفوجراف».. 8 نصائح هامة لسحور صحى لمرضى السكرى

سحور
سحور

يقدم موقع "الدستور" نصائح  هامة لتناول سحور صحي خاص بمرضى السكري. 

1- تجنب تناول المخللات والحوادق.

2- تجنب كثرة الشاي و السكر. 

3- تجنب تناول الخبر .

4- يفضل تأخير السحور.

5- تناول المياه بكثرة.

6-تناول الجبن والزبادي و البيض.

7- تناول الفول.

8- قياس السكر قبل الفجر. 

 و ينقسم مرضى السكري إلى فئتين؛ الأولى التي تحصل على دواء الأنسولين وهؤلاء لا يجب أن يقدموا على الصيام، أما الفئة الثانية الذين لا يعتمدون على ذلك الدواء سالف الذكر، إذ عادة ما يكونون من فئات تعاني السمنة أو كبار السن أو أفراد ذو تاريخ مرضي.

و عادة ما يكون المرضى من الفئة الثانية يحصلون على دواء «حبوب»، والتي من شأنها تحفز إفراز الأنسولين عن طريق البنكرياس، و في هذه الحالة بناء على رأي الطبيب المختص من الممكن تقليل جرعة الدواء.

 ويفضل أن يتناول مريض السكري طعام صحي متوازن به جميع الفيتامينات والبروتينات والأملاح المعدنية والكربوهيدرات، ومن الممكن الاعتماد بشكل أساسي على الأطعمة الطبيعية مثل الخضراوات والسلطات والفواكه. 

كما يتوجب عليه  الحذر من الدهون المشبعة والابتعاد عنها نهائيًا، وعادة ما توجد تلك الدهون في القشطة والكريمات والسمنة البلدي، و يمكن استبدالها بالدهون الأقل أي الأحادية والتي عادة ما تكون في زبت الزيتون. 

و يتوجب أيضًا الابتعاد عن تناول عصائر رمضان  المصنعة بجانب حلويات رمضان، و السبب أنها تعمل على تحفيز البنكرياس لإفراز الأنسولين من أجل معادلة السكر العالي، و في النهاية قد يسبب حالة من الإجهاد، و من الممكن أو المفضل بالنسبة لمريض السكري تقسيم الوجبات على فترات، أي تناول وجبة الإفطار على مرتين وليست مرة واحدة.

تقسيم رمضان سمنة طعام الدواء عصائر طبيعية تناول كبار السن

رئيس التحرير

وائل لطفي

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